Soroll i fúria

Un dia, quan jo era petit, el meu professor de llengua castellana va dir que la paraula « tía» portava accent a la i per «destruir el diftong». Em va impressionar això de «destruir el diftong», com si el diftong fos una mena de tumor, no sé, o un quist: una cosa dolenta a extirpar. A més, aquell ensenyant pronunciava el verb «destruir» amb una agressivitat que em descol·locava.

Destruir el diftong.

Per què no minorar-lo, suavitzar-lo, en comptes d'acabar amb ell, encara que això sigui en realitat el que fa l'accent? És cert, d'altra banda, que no hi ha manera de disminuir un diftong: o és o no és, doncs no té mitjana. Però destruir-lo, destruir-lo... Destruir un diftong que no s'ha ficat amb ningú em sembla poc ortogràfic. L'ortografia, de fet, es caracteritza per la seva cortesia, per la seva educació, per la seva cultura. El curiós és que quan parlem dels diftongs és per carregar-nos-els, com si no necessitessin ser construïts prèviament. En fi, que aquesta qüestió gramatical, sent com era jo un nen pusil·lànime, va marcar la meva infància, encara que no me'n vaig adonar fins que va sortir en una de les meves sessions d'anàlisi. Em trobava estirat al divan, parlant d'això o d'allò altre, quan em va venir casualment aquell record (això de casualment és un dir: no hi ha res més ni menys lliure que l'associació lliure).

– Destruir el diftong –vaig dir–, quina expressió més violenta.

– A què li recorda? –va preguntar la meva psicoanalista.

No em recordava res que no fos el professor aquell de llengua castellana, que lluïa un bigotet feixista molt de l'època. Em vaig quedar encallat en aquella imatge escolar. Era una època en què no només es destruïen els diftongs: s'afusellava els enemics. En algunes classes, el meu professor substituïa el terme diftong pel de hiat. El problema és que un germà del meu pare tenia una hèrnia de hiat. No em semblava malament que la hi traguessin, ja que el feia patir molt, pobre, però no acabava de comprendre aquella associació entre l'hiat corporal i el gramatical. Encara em costa. Aquests dies de destrucció i autodestrucció política, tan escassament ortogràfics, em porten a la memòria aquells anys de soroll i fúria.