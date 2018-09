El títol per ser polític

No hi ha explicació possible perquè algú que no té un títol universitari, un màster o qualsevol altre estudi, encara que només sigui un determinat nivell d'anglès, digui que el té. Però encara és més injustificable que un polític o un càrrec públic tingui la necessitat de maquillar el seu currículum afegint tota mena d'experiències i titulacions inventades o regalades. A un polític únicament se'l valorarà per la seva obra o per les seves accions i no pels estudis que presumptament va fer, però sí que se'l valorarà pel seu grau d'ètica o de moral, per les mentides o veritats que pugui dir al llarg del seu exercici com a representant ciutadà.

Està clar que una persona ha de ser molt pobra d'esperit quan necessita inventar-se un currículum acadèmic, falsejar-lo o que simplement li regalin i en conseqüència, ningú s'hauria d'estranyar que ara els ciutadans ens sentim doblement avergonyits d'una classe política que ni tan sols és capaç de sincerar-se amb la realitat dels seus coneixements acadèmics. El problema no és únicament de les universitats que han fet fàcil la vida a molts representants públics, el veritable problema és de qui accepta el joc d'anar sumant títols que ni li han suposat cap esforç ni té els mínims coneixements per obtenir-los.

I seguint aquest camí, de falsedat rere falsedat, al final no els baixaran de la cadira pels múltiples delictes de corrupció que han acompanyat el sistema polític i institucional d'aquest país des que tenim ús de raó, sinó per la supèrbia de voler fer creure que són el que no són, que tenen el que no tenen. La vergonya, com la veritat i l'ètica, hauria de formar part obligatòria de les condicions mínimes per accedir a qualsevol càrrec electe o públic i no tant si ha fet aquell o l'altre estudi.

El problema de fons, però, sempre és el mateix, hem rebaixat tant i tant el llistó de la política que s'ha obert la porta a la mediocritat i a la delinqüència i, per tant, paciència, que només estem al principi.