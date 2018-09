Barreja explosiva

Poc abans de la compareixença per antonomàsia (signifiqui el que signifiqui antonomàsia) vaig anar a comprar-me un televisor intel·ligent, ja que el que tenia, a més de ximple, era vell i emetia els telenotícies a salts. El primer que vaig fer va ser preguntar al venedor si l'expressió «televisor intel·ligent» no era una contradicció en els termes. Ho vaig fer com a broma, és clar, per generar un corrent de bon rotllo. Un no es canvia de tele cada dia, de manera que buscava ser ben aconsellat davant un desemborsament important. El venedor va estar esquerp, encara que professional, i vaig abandonar l'establiment a la mitja hora, amb un aparell gegant ficat en un carret de la compra amb el qual el vaig traslladar fins al cotxe.

Ja a casa, malgrat el seu quocient intel·lectual, em vaig haver d'ocupar jo de posar-lo en marxa, encara que ell va col·laborar bastant en la tasca de sintonitzar les emissores. Ho feia a una velocitat endimoniada, trobant canals de l'existència dels quals no tenia ni idea. El vaig estrenar amb la compareixença d' Aznar i la meva decepció no va poder ser més gran. Vaig decidir tornar-lo per idiota, però a la botiga em van dir que el que jo buscava era un televisor piadós, que no s'havia inventat encara. Vol dir que he deixat de veure pràcticament aquesta tele, el talent de la qual no poso en dubte. Però es tracta d'un talent fred, d'una intel·ligència malvada. Personalment, sempre he pensat que una lucidesa sense bondat és una lucidesa castrada. Si la meva nova tele hagués estat llesta i bona, s'hauria negat a retransmetre el succés.

La compareixença d'Aznar em va deixar tan mal cos que vaig preferir donar la culpa a l'aparell retransmissor. Sé de gent que ha trencat la pantalla de la seva caixa tonta en veure perdre el seu equip favorit. Jo vaig estar també a punt de llançar-li un martell per defensar-me de l'espectacle que ens va oferir aquell dia al Congrés. Finalment vaig acceptar que no era un problema del suport. M'hauria passat el mateix si hi hagués assistit a través de la pantalla del mòbil, fins i tot si m'hagués limitat a escoltar-lo per la ràdio. Els éssers humans som com som, encara que de vegades, per sort, som diferents. Aznar va ser com és. Heus aquí, em vaig dir, un home sense pietat, encara que sense intel·ligència també: una barreja explosiva.