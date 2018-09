Els correus dels jutges

Estàndards de qualitat a la política i a la judicatura. Pablo Iglesias diu que copiar paràgrafs sencers en una tesi doctoral sense citar la font «no respon als estàndards de qualitat acadèmica i el president haurà de donar explicacions». Doncs els comentaris sobre el conflicte català que una colla de jutges i magistrats han estat expressant en el fòrum professional del poder judicial, i que es van començar a divulgar dimecres al vespre, tampoc no responen als estàndards de contenció exigibles als membres de la carrera. De la mateixa manera que un doctorand s'ho ha de pensar dues vegades abans de fer un copia i enganxa de material aliè en la seva tesi, un magistrat hauria de comptar fins a vint abans de deixar-la anar sense engaltar sobre una qüestió sensible com les derivades jurídiques del procés.

El president de la Generalitat ha estat ràpid a reaccionar amb la màxima duresa. Si els correus polèmics es divulgaven dimecres a l'hora de sopar, dijous a la d'esmorzar Quim Torra ja demanava la dimissió del president del Tribunal Suprem, que també ho és del Consell Superior del Poder Judicial, Carlos Lesmes, com a primera mesura d'un paquet d'exigències que, en resum, equivalia a posar en qüestió la integritat del poder judicial i la seva capacitat de jutjar amb imparcialitat els processats per rebel·lió a causa de l'1 d'octubre. Per això, finalment, reclamava l'anul·lació de tots els processos, que considera viciats d'origen.

Són peticions sense cap possibilitat que siguin ateses, però que Torra planteja per negar cap credibilitat jurídica ni democràtica al sumari instruït, al judici que s'ha de celebrar i a la sentència que es dicti. L'independentisme es mostra cada cop més convençut que les penes ja han estat dictades, i que seran dures. Des del poder judicial s'insisteix en el contrari, i es proclama la independència dels tribunals, però la divulgació d'aquests correus és una munició de primera qualitat per als qui qüestionen no tan sols la independència sinó la imparcialitat del sistema judicial en tot allò que fa referència al procés independentista.

Si la cúpula del poder judicial i les altres institucions de l'Estat volen ser creïbles, han de fer alguna cosa més que donar respostes de manual per provar de minimitzar un episodi que per a molts catalans és intolerable i alimenta la sospita que l'opció per la independència, suposadament legítima, juga contra unes cartes marcades.