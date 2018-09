Crisis locals a l'antiga CDC

Falten pocs mesos per a les eleccions municipals i els partits ja fa setmanes que treballen en la confecció de llistes. Alguns ho tenen més fàcil i altres no tant, depenent de les sinergies de cada un d'ells respecte al procés i de fins a on estan disposats a donar la cara els seus futurs candidats. Enmig d'aquest panorama hi ha un fet que m'ha cridat l'atenció: la crisi interna que sembla gestar-se al PDeCAT. A Figueres, el número dos de la llista dels demòcrates, Francesc Cruanyes, ha estat setmanes mantenint el pols amb el partit amb l'objectiu d'ocupar l'alcaldia després del nomenament de Marta Felip a la Generalitat. Finalment, Cruanyes ha llençat la tovallola, tot i que no sembla disposat a abandonar la política. Quan se li pregunta pel seu futur i si es presentarà amb alguna altra candidatura a les properes municipals, la resposta és ambigua. Paral·lelament, a Lloret, la número tres de la llista del PDeCAT, Lluïsa Baltrons, ha anunciat aquesta setmana que deixarà el partit i encapçalarà una altra llista. Els dos casos, salvant les diferències, tenen punts en comú. Cruanyes i Baltrons pretenen continuar als seus respectius ajuntaments i equips de govern fins a final de mandat i als dos fonts no oficials els situen a prop de la Crida que propulsa Carles Puigdemont.