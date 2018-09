A Flandes i amb sol

Els jutges flamencs, de Gant, no lliuraran el raper Valtonyc condemnat, en lògica absència (un noi de vint anys té bones cames i si no les fa servir és que és ximple) a tres anys i mig de presó, molt més del que han penat o penaran alguns dels més significats lladres amb càrrec del panorama nacional. El van condemnar, a Espanya, per amenaces, apologia del terrorisme i ofenses a la Corona. Encara sort que no pixa fora de la tassa. Això em recorda la compareixença forçada de Willy Toledo per blasfem, una acusació que jo creia que només podia passar en els regnes del desert aràbic.

He llegit les lletres de Valtonyc: són una catàstrofe estètica i contenen la meitat de barbaritats (i molt menys enginyoses) que mig minut d'actuació del plorat Pepe Rubianes o que una sola vinyeta de Mackinavaja, l'últim xorisso, del gran Ivà. Totes les democràcies occidentals reculen cap a la por i els ambients enclaustrats i com que la democràcia espanyola és novella i va ser l'última a ser admesa al club (darrere de Portugal i Grècia), ha envellit en els últims anys sense haver arribat a la maduresa i de seva salut es pot dir el mateix que els sexagenaris animosos diuen de la seva: «Bé, si no entrem en detalls».

Quan va rebentar el simulacre de prosperitat muntat amb hipoteques i maons i la rebel·lió política es va expressar obertament, Don Mariano, el registrador, no va tenir millor ocurrència que blindar les penques, el bon nom, la precedència i la insigne espanyolitat dels encarregats de la seva finca, és a dir, d'ells mateixos. Un tic franquista i una mica pitjor. Però els estudiants gringos cremaven banderes nacionals per protestar per la guerra del Vietnam i amb la Union Jack els anglesos confeccionen calçotets (jo vaig tenir-ne uns, me'ls va regalar la meva cosina Antònia). Se'n diu llibertat d'expressió i convé respectar-la per no fer el ridícul a Flandes, on no es pon el sol en tot l'estiu (com a Finlàndia i el Bàltic), on té la seva seu el poder europeu i, per la llegenda negra, hi ha pocs hispanòfils a part de Cees Nooteboom.