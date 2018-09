La generació Xerox ho copia tot

L'autor de l'autobiografia de Donald Trump sospitava que el llavors empresari no havia llegit el llibre. Aquestes anècdotes queden molt boniques quan les protagonitza un bufó, però el somriure transcendeix a ganyota de calfred en ampliar el focus. Quants catedràtics de la universitat espanyola poden assegurar que mai han signat un article, una monografia o un llibre que ni tan sols van tenir temps de llegir-se? En la interpretació més genuïna del feudalisme intel·lectual, els professors caciquils havien vetllat les primeres armes dels seus alumnes, i aquesta vigília els garanteix l'etern dret de cuixa sobre la seva producció.

Ja anem arribant a Pedro Sánchez. Polítics d'alt llinatge no van escriure mai un discurs, ni avui un tuit. El Gran Wyoming admet que té el treball més còmode del món, perquè arriba a les set de la tarda i li lliuren totes les paraules que ha de pronunciar davant la pantalla. No obstant això, la majoria dels seus col·legues estel·lars no confessaran mai que es limiten a regurgitar amb més entonació que coneixement dels textos teixits per uns altres. I malgrat això, el mèrit exclusiu correspon amb tota justícia al ninot que es limita a executar d'altaveu, l'intèrpret.

Ja hem arribat a Sánchez. No tots sabíem que la Generació X venia de Xerox, els murris que explotarien la maquinària de la còpia infinita per apropiar-se dels fragments volanders al seu voltant. El president del Govern va ser tan lleuger com un catedràtic o guru, en succionar sense citar les creacions del seu entorn. Ni tan sols necessitava el parany, però el seu justificat complex d'inferioritat l'impulsava a investir del discurs aliè. No obstant això, Cifuentes, Montón o Casado van pujar nombrosos graons addicionals en la infàmia. Cada marca en l'efígie del secretari general del PSOE amplia l'esvoranc del president del PP, a qui una jutgessa acusa de suborn per un màster regalat.