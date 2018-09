El sensible Macron

Enmanuelle Macron va dir a un horticultor en atur que era capaç de trobar-li una feina només sortint dels jardins de l'Elisi i creuant el carrer perquè hi ha desenes d'hotels i restaurants on contracten cambrers.

És possible que l'horticultor preferís que el president de la República Francesa dediqués un tros de jardí de l'Elisi a hort del qual treure productes de proximitat per a aquests restaurants en els quals potser l'acceptessin de cambrer, tot això sense creuar el carrer, i és segur que Macron no té la més mínima sensibilitat pel que està succeint a una part dels francesos perquè així educa la banca Rothschild.

Europa se centra a identificar l'extrema dreta amb la xenofòbia (cosa que és fàcil) però gran part del vot que recullen els nacionalistes racistes no té tanta por ni fàstic a l'immigrant com enuig amb la globalització que derrueix el seu món de segles i derrota el seu mode de vida, que és molt més ric que els beneficis econòmics que produeix.

És útil que s'assenyali la xenofòbia (perquè repugna) però, sobretot, perquè distreu de la recerca d'alternatives a un món que es planteja com a inevitable en el qual l'alegre supèrbia dels liberals i la severa fe dels tecnòcrates desplaça a empentes cap a l'extrema dreta votants que creuen trobar comprensió en el discurs emocional feixista.

Enmanuelle Macron potser és l'última oportunitat perduda de França. Ja van tres eleccions presidencials en què qualsevol candidat serveix i és bo per evitar la victòria electoral de l'extrema dreta francesa. Encara que li quedi per fer servir el comodí de la coalició, França fa molt de temps que està abocada a l'abisme on ja viu molta Europa.