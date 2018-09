Intimidació en un camí públic de Lloret

L´Ajuntament de Lloret de Mar va obrir l´octubre de 2016 el camí de ronda de Can Juncadella, que estava tancat des del 2009, després que ho autoritzés un jutjat de Girona. Aquesta finca, que va ser adquirida l´any 1940 pel matrimoni format per l´industrial tèxtil José María Juncadella i l´escriptora Mercedes Salisachs, va ser traspassada fa uns anys al cercle familiar del president de la República del Kazakhstan. Els fets es remunten a l´any 2009, quan l´Ajuntament de Lloret, presidit aleshores per Xavier Crespo, va signar un conveni amb els propietaris per mitjà del qual es comprometien a finançar la construcció d´un camí de ronda entre la platja de Canyelles i cala Morisca. El camí no es va fer mai i els propietaris de Can Juncadella van posar una porta per barrar el pas dels ciutadans.

La resolució judicial de 2016 no ofereix cap tipus de dubte. El camí és públic. No obstant això, els propietaris han optat per unes tècniques d´intimidació que dissuadeixen la majoria dels vianants de circular-hi. Ho van comprovar fa uns dies dos periodistes del Diari de Girona. Diverses càmeres apunten el visitant, un megàfon alerta que és «una propietat privada», una veu interior deixa anar un «fot el camp d´aquí i fes-ho ràpid» i, si arribat a aquest punt, el visitant encara no ha decidit girar cua, se sent el so d´un vehicle motoritzat que s´aproxima lentament. Un cartell també avisa de la suposada presència d´un «gos perillós».

Amb aquest paorós escenari, difícilment la gent s´endinsa per un camí l´accés del qual és públic. I, mentrestant, l´Ajuntament de Lloret de Mar s´ho mira de lluny. «És un camí públic i s´hauria de poder fer sense traves», garanteix l´alcalde Jaume Dulsat. I el regidor d´acció de govern, Jordi Sais, recalca que els propietaris no poden «negar el pas» i insta qualsevol persona que se senti intimidada a «denunciar-ho». No; no és això. Els ciutadans no tenen per què denunciar i enfrontar-se a un plet amb uns poderosos propietaris. És l´Ajuntament de Lloret el que ha de garantir el seu pas públic. Dir que «els hem advertit diverses vegades que han de tenir la porta oberta» i que «hi hem enviat inspectors» és complir amb l´expedient, però molt lluny de resoldre un problema. Per damunt de tot, per la prepotència d´uns propietaris que incompleixen, sense cap problema, un manament judicial. Ja va ser prou llarg el procediment als tribunals com perquè ara no es garanteixi l´ús públic d´aquest camí.