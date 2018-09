En la televisió s´hi reflecteix el món. Fa dies que he entrat en una finestra curiosa, el megaprograma Sálvame de la cinquena. És un format que fa anys que dura i, al neòfit, d´entrada, li causa perplexitat. Els protagonistes són gent que viuen en un plató de televisió. S´hi han fet grans. Han creat un relat de bons i dolents arquetípics a partir dels quals l´espectador hi empatitza o menysprea; s´analitza la vida dels famosos. Uns famosos són clàssics com les «tonadilleres» o els toreros, altres són fills dels anteriors. És un territori en el qual es creen expectatives a partir de separacions, divorcis, casaments o operacions de cirurgia estètica. Sálvame és la nau nodrissa que sustenta programes similars i, sobretot, el gran contenidor: el Gran Hermano Vip –una casa on viuen encapsulats un grup de «famosos» que proporcionen gasolina llesta per ser encesa en altres programes i revistes. Tots els programes es realimenten en una fastuosa cinta sense fi formant un cosmos gairebé inabastable. L´estil és vulgar i sorprenentment embolicat –criden i es fan retrets. El conflicte és imprescindible. Pares contra fills, mares contra la premsa i les filles i les amigues de les filles. Es creen afinitats i odis entre ells, s´ataquen i s´insulten amb cruesa –ploren. Al final, fan les paus. És un món fascinant. Una immensa catedral inacabada que es construeix cada dia amb els millors i pitjors tòpics assumits per la naturalesa humana. A l´espectador li causa satisfacció veure com els altres exposen, sense cap vergonya, les seves misèries. Narrativa impecable d´un concepte: art en brut. És una manera de fer televisió que conté aspectes addictius, l´audiència ho confirma.