Destinació Rodalies i l´oblit de l´R11

Josep M. Loste i Romero Portbou

Voldria comentar sobre el programa de TV3 30 minuts Destinació Rodalies del passat ­diumenge 16 de setembre. És indignant que no s´hagi comentat res dels problemes endèmics i estructurals de la línia de trens Regionals (també són Rodalies) més estratègica de totes; l´R11 Barcelona-Girona-Figueres, Portbou-Cervera. La línia R11 –juntament amb la línia RG1– és una línia molt estratègica perquè, a banda d´unir Barcelona, el Vallès i les comarques gironines, també és una línia transfronterera que, per sentit comú, haria de millorar molt i enllaçar Barcelona, Girona, Figueres-Portbou-Cervera, Perpinyà i Narbona, amb enllaços cap a Tolosa i cap a Montpeller-Nimes-Avinyó. Per altra banda, la línia R11 –ben coordinada amb la línia RG1– i unes futures línies dels antics carrilets de Girona –al Baix Empordà, la possible futura anella ferroviària de les Gavarres– és molt estratègica perquè és una línia molt vinculada amb el turisme i és un tren que –tot millorant-lo– hauria de permetre reduir el trànsit de cotxes i camions per una zona d´entrada i sortida de trànsit per carretera com és el corredor entre Barcelona i Montpeller cap a París, Alemanya, Itàlia i Centreeuropa. De fet, estic una mica decebut d´aquest programa de TV3 sobre Rodalies, ja que el bandejament de l´R11 és no entendre molts dels problemes que tenen actualment els trens Regionals/Rodalies i, sobretot, d´una mobilitat molt malgirbada que patim actualment a casa nostra.



De què va Ciutadans?

josep maria bosch girona

Recordem que aquest partit va néixer, fa uns anys, amb l´únic objectiu de carregar-se l´ensenyament en català. Però, no es d´això, del que vull parlar, avui, sinó de les darreres actuacions del partit, que fan palesa una irresponsabilitat gravíssima.

En primer lloc vull recordar que Ciutadans intenta aconse­guir vots a Espanya, malparlant de Catalunya i dels catalans: forma part del seu ADN.

En segon lloc, esmentar l´àudio en què es comprova com agafen afiliats, bo i pagant-los per avançat, les quotes d´un any, per tal de poder dir que en tenen molts, d´afiliats. Una forma de corruPPció i de blanqueig de diners que, de ben segur, han après del germà gran i mostren que no era pas en Jordi Cañas l´únic corrupte al partit taronja.

En tercer lloc, ja s´ha dit que no és igual qui fa una cosa que qui la destrueix, però, fins i tot, en el cas que fos així, és d´una gran irresponsabilitat alliçonar els seus seguidors destruint el que d´altres han construït. Vull recordar el que va passar en una manifestació que van fer al parc de la Ciutadella, només amb participació de «taronges» i «blaus»: afortunadament ni el PSC –el seu soci al 155– els va seguir. Doncs bé, en aquesta manifestació, una dona va cridar fent veure que un càmera de Telemadrid l´agredia i un manifestant va clavar quatre cops de puny al càmera, creient que era de TV3.

El partit, «acollonit» per aquests fets, va reaccionar dient que eren uns «infiltrats» a la manifestació: després s´ha sabut que era un regidor de Cs d´un ajuntament important de Catalunya: no sé si m´he perdut res€ però no tinc notícies que hagin cessat, de manera fulminant, el regidor.

I el pitjor de tot estava per arribar: la mateixa Telemadrid –un mitjà més de la coneguda «Caverna Mediática»– ni tan sols va informar del succés: el seu càmera no tenia cap valor, davant la possibilitat d´irritar els cavernícoles.

En definitiva€ crec que té molta raó el refraner: «Abans es reconeix un totalitari per la seva incultura i la seva ignorància que per la pròpia ideologia radical».



Ramon Pichot,

a Girona

Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Ramon Pichot. D´Els Quatre Gats a la Maison Rose és el títol de l´exposició actual al CaixaForum de Girona i que ja es va poder veure anteriorment al MNAC a Barcelona i al CaixaForum de Lleida. És l´última oportunitat per veure aquest recull d´obres que pertanyen a la col·lecció del MNAC i a col·leccionistes particulars sobretot.

Tal com ens va explicar la comissària, la historiadora Isabel Fabregat, el dia de la inauguració, la figura de Ramon Pichot (Barcelona, 1871 - París, 1925) s´entén situant-la en els tres espais on va desenvolupar el seu art: Cadaqués, Barcelona i París, a la vegada que a l´època modernista i en relació amb altres artistes amb qui es va relacionar, tals com Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell i Ricard Canals.

La musa Germaine, que va inspirar tants artistes, va ser la seva esposa. Procedent d´una família d´artistes que posteriorment també en va donar més en dos nebots, pintors també reconeguts. La música és un altre dels arts conreat per aquesta nissaga. Gràcies a la recerca d´investigació de la comissària de l´exposició ara sabem més sobre la persona i l´obra d´aquest pintor.