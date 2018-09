Polítics absents davant la pobresa

El proppassat dimecres sopava amb el CEO de l'agència de comunicació gironina Mario Colomer, en una de les terrasses de la plaça Isabel II de Madrid. A pocs metres al Teatro Real la Fura dels Baus representava Faust en una funció que acabà en polèmica, atès que dos col·laboradors apareixien a l'escenari amb llaços grocs, la qual cosa provocà una xiulada generalitzada sota l'atenta mirada dels Reis i diferents autoritats de l'Estat. El mateix director, Àlex Ollé, es veié obligat a excusar-se per tal que la polèmica no provoqués conseqüències negatives per a la companyia catalana.

A Ópera hi havia l'ambient normal d'una nit calorosa d'estiu. La tardor no ha arribat encara a Madrid. Mentre les terrasses eren plenes de gom a gom de turistes, al bell mig de la plaça apareixien dos matrimonis de jubilats carregats de bosses i dos carros de supermercat. En pocs minuts una munió de gent s'aplegà al seu voltant, mentre els protagonistes repartien entrepans, queviures i begudes. Hi havia gent de totes les edats i nacionalitats. L'ambient respirava il·lusió i agraïment. Les abraçades i els petons deixaven ben palès que tots es coneixien i que la trobada es repetia quotidianament. Tots aquells que sopàvem a les terrasses se'ns remogué una mica l'estómac. La conversa canvià de cop i volta. Representàvem una societat de consum davant de molta gent que ho passa malament i que amb molt poc es conforma. Mentre la munió de persones anònimes es dispersaven, els dos matrimonis van enfilar un dels carrers cèntrics de la capital per tal de repetir la generositat en una altra plaça pública.

I això ens ha de fer pensar. No tots vivim igual i no tots tenim les mateixes oportunitats. I dic això quan feia poques hores que l'expresident José Maria Aznar va comparèixer en una lamentable comissió d'investigació a les corts espanyoles sobre corrupció. Ni les explicacions de l'antic líder del PP ni la dels seus interlocutors va servir per a res ni va aportar cap esperança per a tota aquella gent que avui ha perdut el tren del futur. Només un reguitzell d'insults i mentides entre els polítics que es dediquen més a embrutar-se entre clavegueres que no pas a encetar una nova etapa que oblidi les malifetes d'uns i altres.

No hi ha manera de veure als mitjans de comunicació una sola notícia positiva. Tot són retrets del passat. Ja sigui sobre els casos de corrupció que han afectat els principals partits polítics o ara sobre els estudis de determinats personatges en actiu. Es tracta d'enfangar el contrincant al preu que sigui i ningú no presenta la possibilitat d'una llei de punt i final. Fins i tots les noves formacions que volien trencar el bipartidisme s'han tornat velles de cop i volta. Esgrimeixen els mateixos arguments, sense pensar que els ciutadans paguem els nostres representants per governar, fer lleis o controlar l'acció de govern.

I compte que ja hi ha un sector de la classe política que no creu en els partits. L'alcaldessa de Madrid no ha volgut encapçalar la llista de Podem i va per lliure, el candidat Manuel Valls a Barcelona sembla que farà el mateix, quan Rivera pretenia que encapçalés la llista de Ciutadans, i Errejón també intenta deixar les sigles de banda. Possiblement siguin casos aïllats però molt significatius. Aquesta circumstància hauria de fer reflexionar uns líders que perden a gabadals tot tipus d'autoritat moral.

Mentre la classe política es perd en debats inútils i iniciatives de cara a la galeria, les classes mitjanes continuen perdent poder adquisitiu i la pobresa es manifesta ja a molts carrers i places del país. Sort que la societat té una bona colla d'entitats i persones anònimes com els dos matrimonis madrilenys que treballen en favor dels més desfavorits. Pensar-hi és bo, però els nostres representants públics tenen l'obligació de legislar i treballar en favor d'una franja de la societat que està perdent el tren del progrés. Prou ja de debats inútils propis dels tribunals i no de cambres parlamentàries i senyors diputats posin-se les piles, si us plau.