Per què pensar?

El valor de l'esperit havia estat menyspreat abans que quallés l'absolut digital. Això es va reflectir en els plans d'educació i en el funcionament de nombroses institucions públiques. Les humanitats van ser marginades i la lectura, com a activitat cultural suprema, va quedar deteriorada. Posteriorment, com ha lamentat César Antonio Molina, exministre de Cultura d'Espanya i exdirector de l'Institut Cervantes, l'intel·lectual ha estat desplaçat per les eminències de les xarxes socials, molt sovint anònimes o apòcrifes. L'ensenyament universitari ja s'havia estès a col·lectius que, poques dècades abans, no haurien pogut accedir-hi. A més, malgrat doloroses desigualtats gairebé cròniques, el nivell econòmic mitjà havia pujat en societats com la nostra. En canvi, els coneixements generals eren més baixos i seguien caient sense tocar un fons mòbil. Les discussions profundes sobre les grans idees, tant en fòrums exclusius com en mitjans de comunicació, han anat sent substituïdes per declaracions d'esportistes, cantants, etc. Quina utilitat té pensar en una època d'«inapetència intel·lectual», com la qualifica el filòsof Gilles Lipovetsky? Sembla que el ciutadà-consumidor comú té pressa per saber-ho tot? i oblidar-ho de seguida. L'aprenentatge ja no és ordenat ni organitzat. No hi ha normes ni referents fonamentals perquè els mètodes clàssics –l'oralitat, la repetició, etc.– estan sent proscrits.