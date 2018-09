Tocata i fuga de L.B.

Que una regidora abandoni l'equip de govern d'un Ajuntament per passar al grup dels no adscrits, eufemisme per designar els trànsfugues, no seria una notícia destacable.

Ara bé, aquest no és el cas de Lluïsa Baltrons (L. B.), número tres en les llistes del 2015 de l'extinta CDC i quarta tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

El seu estrany comportament rau a anunciar que deixarà el PDeCAT per encapçalar una nova candidatura a les pròximes eleccions municipals sense abandonar l'actual responsabilitat de l'Àrea de Règim Intern, en la que es mantindria fins a acabar la legislatura.

A hores d'ara no ha volgut revelar els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió, que s'assembla a una dimissió en diferit. Estarà al peu del canó i, a la vegada, treballarà en la preparació de la llista d'un «partit independent i plural» per aconseguir l'alcaldia.

No és una proposició èticament reprovable? Vaja, és com repicar i anar a la processó!

Com s'explica que l'alcalde, Jaume Dulsat, es limiti a prendre nota de les aspiracions d'L. B. i fugi d'estudi en valorar «la bona feina i la cohesió de l'equip de govern (CiU, ERC-Avancem i PSC)»? Expressa el desig o la realitat?

Fer-se l'orni quan es governa amb una rival política que roman en el mateix partit és acceptar a l'Ajuntament de Lloret la coexistència pacifica, típica de la guerra freda.

I encara s'entén menys l'actitud de la màxima autoritat municipal quan L. B. continuarà ostentant les delegacions conferides pel mateix alcalde.

D'acord amb el Registre d'Interessos, consultat en la web municipal, la regidora, amb una dedicació de 28 hores a la setmana, percep 43.498 ? bruts anuals, segons dades del 2015.

Sense delegacions, com a no adscrita, les dietes anuals sumarien uns 13.200 ?, segons dades del 2015. Per tant, perdria un 70% de les remuneracions. Podrien ser els diners un factor important en una tocata i fuga al ralentí?

Per part de l'equip de govern, el càlcul de vots potser ha aconsellat no fer sang amb una persona que hauria d'haver renunciat a l'acta i marxat de l'Ajuntament.

I és que el pacte de govern CiU, ERC-Avancem i PSC suma 11 vots, que és majoria absoluta. A més, a la pràctica, tenen el vot del regidor no adscrit (que va deixar el PP), però s'ha de descomptar el vot d'un regidor del PSC que està de baixa de llarga durada.

Per tant, si L. B. votés en contra, serien 10 vots i no hi hauria majoria absoluta. Explica aquest fet el valor del vot de la regidora deslleial?

Per acabar, és lògic que L. B. emprengui una atrevida aventura sense algun suport de l'entorn de la vella Convergència, que no combrega amb els actuals dirigents?

En qualsevol cas, és un símptoma més de la crisi del PDeCAT de Lloret.