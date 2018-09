De crac a crac, catacrac

Més enllà del debat de banderes, tenim un seguit de problemes per solucionar. El tema de les empreses és un dels aspectes inquietants, perquè tenim unes 5.000 seus de societats deslocalitzades en poc temps, i uns 23.000 milions dels estalvis catalans, que a través de comptes mirall, o enviats directament més enllà de l´Ebre, ja no figuren en oficines bancàries del país. La capitalització dels negocis traslladats és d´uns 100.000 milions, més de tres vegades el pressupost anual de la Generalitat. Una pèrdua de riquesa i d´empenta pel país.

Tenim el trist exemple del Quebec, que va perdre i gairebé paralitzar moltes inversions que necessitaven. En el cas dels estalvis gironins, els diners retirats de dipòsits bancaris després de l´1 d´octubre del 2017 van ser 1.450 milions d´euros. Si, a més, revisen els pressupostos públics, veuran l´impacte de la crisi econòmica, i com s´ha traslladat a la ciutadania. El pressupost en Sanitat del 2010, amb el tripartit, era de 9.875 milions d´euros. El 2015 era de 8.500 milions, i el 2017 estaven previstos 8.550 milions. Avui els sectors sanitaris professionals reclamen més personal en la sanitat pública, des d´infermeres a metges. Mentrestant, alguns professionals no només marxen a l´estranger, sinó que s´instal·len a la resta d´Espanya.

El darrer any del tripartit, el pressupost d´Ensenyament era de 5.317 milions d´euros. El 2016, de 4.442 milions. Com a curiositat, amb el govern del president Tor­ra hi ha un nombre similar de barracons escolars que a l´època del president Mas. Les partides destinades a publicitat institucional a l´estranger van augmentar el 2017, l´any clau del procés, un 80%, fins superar els 39 milions d´euros. Amb un resultat per a l´independentisme més aviat gris, quan no decebedor. El Parlament ha passat d´aprovar unes 50 lleis, algunes paralitzades pel govern de Rajoy, a tenir una producció de lleis testimonial, i que cal reactivar des d´aquest octubre.

Algunes persones segurament s´ho callaran, però hi ha la sensació que Madrid i la seva àrea d´influència és el gran beneficiat de la nostra disputa política. I al nostre voltant, València, l´Aragó i les Illes Balears augmenten la seva riquesa, davant la paràlisi de Govern. L´economia i molts ciutadans esperen un desbloqueig que necessitem tots.