Filantropia i màrqueting

Amancio Ortega, fundador de Zara i un dels homes més rics del món, acaba de convocar noves beques per finançar estudis de batxillerat als Estats Units i Canadà. Una iniciativa de la qual ja s'han beneficiat alguns gironins i que el magnat de la indústria tèxtil vehicula a través d'una fundació que recentment també ha fet aportacions milionàries als serveis públics de salut en equipaments oncològics. Diners per a salut i educació, dos dels àmbits més afectats per les retallades en els últims anys.

Alguns celebren les accions filantròpiques d'Ortega. Altres recorden que les aportacions que hi destinen suposen una part ínfima de la seva fortuna i que, en realitat, amb molt pocs diners està netejant la imatge d'una multinacional acusada de pràctiques d'elusió fiscal i de no tenir cura dels drets dels treballadors de les fàbriques dels seus proveïdors en països en vies de desenvolupament.

M´irrita que les grans fortunes s'estalviïn milions en impostos gràcies a estructures i operacions d´enginyeria fiscal que no estan a l´abast de la majoria de la població. Tampoc tinc clar que si Ortega i altres multimilionaris paguessin els impostos que toquen, els seus diners acabessin destinats a accions com les que financen a través de les seves fundacions.