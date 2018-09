Pensar simbolismes

La monarquia és simbòlica i juga als simbolismes. El seu simbolisme és monàrquic i quan volen imitar el poble no els surt bé la imitació. Els comptes, sí.

El rei Felip s´acaba d´apujar el sou el mateix 1,5% que els funcionaris (símbol de servei públic) i ha traslladat l´augment a la resta de la família, excepte a les nenes, que no tenen paga. Pugen els sous de Felip de Borbó i Grècia, Letizia Ortiz Rocasolano, Joan Carles de Borbó i Borbó i Sofia Schleswid-Holstein-Sonderburg-Glüksburg el mateix percentatge que el dels funcionaris, però...

Veiem una mica del que fa Joan Carles i sabem l´edat que té des que ha deixat de ser rei sense deixar de ser rei (ja, no s´entén), des que s´ha tornat violable (segons la Constitució) i ens transmet la imatge simbòlica d´un jubilat que riu els acudits d´Arévalo i conversa amb Bertín. Veiem que al carrer hi ha els jubilats demanant una millora de les pensions. Per què no s´adhereix a les actives classes passives que diuen que no s´aturaran (i cal creure´ls perquè tenen temps)?

Veiem que el Rei, regna, i la reina, consort; però si el rei mor –i prossegueix aquest joc de simbolismes– la reina tutelarà la reina nena. O sigui que funcionen igual. Tant és, tant seria. Però, ha vist la bretxa salarial que hi ha entre Felip i Letizia? La Reina cobra el 52% del que guanya el Rei, pel sol fet de ser la dona del Rei. És clar que també ho guanya pel simple fet de ser la dona del Rei. Què hem de pensar d´aquesta anomalia sobre anomalia? És masclisme o conjugalisme? La reina que regnaria de fet cobra menys del 70% del rei que no regnarà més. La monarquia espanyola, aquí i ara, és masclista o sogrista? Amb alguns simbolismes no sap un com pensar ni què.