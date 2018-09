BERTRANA I GIRONA

El setmanari Presència, dirigit per Narcís-Jordi Aragó, en el seu número 121 corresponent a 28 d´octubre del 1967, va reproduir amb els honors de pàgina entera un discurs que Prudenci Bertrana va pronunciar a Girona, al Teatre Municipal, el dia 2 de novembre de 1935, celebració dels Jocs Florals. La publicació a Presència va tenir el valor d´una autèntica primícia: resulta que, inexplicament, aquell discurs no havia figurat a l´edició de les obres completes de Prudenci Bertrana. I es tracta d´un parlament amb gran significat que convé explicar: Prudenci Bertrana (1867-1941) va viure una vintena d´anys a Girona, voltat i estimat d´unes amistats il·lustres lligades al món cultural d´aquell tombant de segle XIX-XX. Bertrana a Girona es va iniciar activament en la creació literària; va conrear novel·la, crítica literària, periodisme i teatre. Però la seva obra no va encaixar en la societat gironina, representativa d´un ordre rígid llavors establert, un nucli dur que va merèixer l´etiqueta de «Girona grisa i negra». L´escriptor Prudenci Bertrana era mal vist i mal acceptat. L´ombra de Josafat era allargada i el seu autor va haver de marxar de Girona, fugir-ne, doncs. Per ironies del destí, actualment Prudenci Bertrana és un escriptor admirat i estudiat a les nostres aules d´ensenyament superior.

D´aquell discurs de Bertrana, a Girona el 2 de novembre del 1935, veiem-ne alguns fragments, al mateix temps que convido el lector a buscar-ne el text sencer, per la seva especial importància. És innegable que la ciutat i l´escriptor tenien una relació molt especial: «Hi ha un nombrós estol d´admiradors sincers de la Girona vetusta i del seu paisatge daurat, però jo he escrit les meves impresions gironines no amb tinta d´un tinter, sinó amb gotes de la meva suor, amb la sang de les meves esgarrinxades. Jo vaig sortir de Girona enduent-me´n Girona. La majoria dels meus herois i dels meus escenaris han sortit d´aqueixa formidable mina de somnis, d´esgarrifances, de majestat i puresa que és la vostra vella ciutat. Jo, a Girona, he fruït les més pures alegries de la meva vida i no puc dir que hi hagi sofert totes les penes més fondes, però sí una bona part.»

Aquell discurs de Bertrana al Teatre Municipal de Girona era un honrós camí de retorn de l´escriptor, després d´uns anys, a la ciutat que no li va admetre la seva creació literària; però ara ell mateix hi venia per proclamar les «pures alegries» i fer-li una nova confiança, una renovació de la seva fe, concretament en la continuïtat dels Jocs Florals. Va dir així: «Per la seva venustat i prosàpia, Girona ha d´aconseguir que els seus Jocs Florals assoleixin un crèdit i una importància que els posi en el segon lloc entre els que se celebren a Catalunya. Per res del món heu de voler que els colgui la indiferència.»

Té més de vuitanta anys, aquell discurs de Prudenci Bertrana. Però com digué un pensador «el poble té reserves infinites». En aquell parlament l´escriptor reclamava la continuïtat dels Jocs Florals, aquella institució que va enlairar l´estandard de la cultura catalana, allà a la meitat del segle XIX. Certament, aquella foto fixa –gloriosament groguenca pel temps– ara no la tenim. Però la flama literària, i cívica i fins i tot patriòtica, que representaven sí que persisteix a Girona, ara en una convocatòria de premis que ha crescut en modalitats sota el signe d´una convocatòria plenament adaptada a la modernitat. El ­premi Bertrana, carregat de singularitat en el seu naixement ara fa 50 anys, ha guiat a la pluralitat de les convocatòries dels Premis Literaris de Girona. Aquella torxa que Prudenci Bertrana no volia veure apagada continua encesa a mans d´una successió de portadors de fidelitat. Ara cal veure amb molta atenció el vídeo i el llibre de la crònica dels 50 anys del premi Bertrana, acció i lluita, amb dificultat i patiments inclosos,un record perdurable de l´escriptor. Realment, tenim reserves infinites.