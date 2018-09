EUFÒRIA Al CORREDOR DE LA MORT

Pablo Casado estava exultant. Els seus amics també. Van exigir fins i tot que fos reposat en el seu honor. Per la seva banda, va dient que «no tots som iguals». El seu comparatiu és l´exministra Carmen Montón. No comprenc les persones com Casado. L´honor té a veure amb el fet que no t´hagi passat mai a la vida alguna cosa com el que li ha passat a ell: que deixi d´investigar-lo el Tribunal Suprem perquè el presumpte delicte ha prescrit. L´honor no es guanya amb lliurar-se un pels pèls d´una imputació, sinó per portar una vida neta a la vista de tots. No és una condició neutra, presumible. És una qualitat positiva, incompatible entre altres coses a tenir tractes amb Enrique Álvarez Conde, un paio que, després d´incomptables malifetes, s´ha gastat uns cent mil euros de diners públics per la cara.

Casado va posar la cirereta aquest passat dissabte, afirmant el següent: «Vaig dir que no decebria i el temps ens està donant la raó». Resulta evident el to d´alleujament de Casado. No decebria és per a ell no ser imputat. A quin punt s´ha arribat perquè no anar davant del jutge per sort s´identifiqui amb no decebre? I en quin nivell de desvergonyiment ens hem instal·lat per dir públicament aquest tipus de coses a l´electorat? En aquestes condicions no és d´estranyar que Casado i els seus s´arremolinessin al voltant de la intervenció de José María Aznar al Congrés, el sentit últim de la qual era que ell mai havia estat imputat. Aquests personatges ens volen acostumar a pensar que ser presumptament innocents és el principal mèrit d´un polític. Aquesta forma minimalista de comprendre la democràcia és inacceptable.

El més qüestionable d´aquestes conductes és que no se´n deriva una valoració diferent de la universitat. Casado defensa que ha complert amb la llei, però de cap manera demostra, pel seu procedir general, que tingui cap respecte per la universitat. Només se´n va recordar per fer trampes, i això per a mi és suficient, encara que pel que sembla mai podrem saber si va cometre un delicte. Després d´haver escapat pels pèls de ser jutjat, no veiem que tingui una paraula sobre com ha de ser la universitat i molt menys de com s´ha de millorar. Només un país endar­rerit permetria que els seus líders tinguessin aquest tipus de contacte amb la universitat. Si hi hagués donat a conèixer els seus punts de vista sobre aquesta institució decisiva d´una societat moderna, estaria en condicions de ser més persuasiu a l´hora de fer-nos creure que ha jugat net. Llavors sentirien una mica de vergonya de dir el que ara diuen.

Amb aquesta confusió mental, que revela una comprensió de mínims del que és un país modern, és lògic que la ciutadania no acabi de veure clar Casado. Segons una enquesta recent, «Casado no cala en l´electorat de centredreta». El resultat més important de l´enquesta és que només el 34% dels votants del PP valora amb un «bé» el comportament de Casado en aquests dos mesos de lideratge. Només aquest mateix percentatge creu que ara el PP té més possibilitats de millorar que amb Mariano Rajoy. Tal com estan les coses, aquesta és una mala notícia per a Casado. Ara podem explicar-nos la seva eufòria per no ser imputat. Sabia que estava al límit.

Podem suposar que l´enquesta és prematura, que no dona prou temps a Casado, o que fins i tot es va fer abans que el fiscal veiés innecessària la seva recerca. Però crec que quadra amb un fet polític elemental. Aquest 34% de suport és la força real de Casado. Reuneix els que el van votar en primera volta i la gent que estan a prop dels notables que li van donar la majoria a la segona volta, ja en el congrés. Però revela la feblesa d´unes primàries falses que es van resoldre amb un acord de notables, regit per la comuna indisposició cap a la candidata majoritària. Si Casado creu que amb aquest tipus d´operacions un aconsegueix guanyar-se el respecte dels electors i els militants, va molt equivocat. L´heterogeneïtat de principi de les primàries del PP és una mina d´explosió retardada que no perdonarà el menor error a Casado. I la seva proximitat a Aznar és un gran error, perquè l´expresident, per molt que se li intenti tornar l´aura de governant posant-lo al costat de Felipe González, és un ressò desfigurat, una figura pintoresca i excèntrica sense calat entre l´electorat.

Però Casado no només no produeix confiança en la majoria dels seus votants. Per descomptat, és encara més rebutjat que Rajoy pels votants dels altres partits. El més significatiu en aquest sentit és el resultat que s´obté dels votants de Ciutadans. Sabem molt bé que el futur serà de governs de coalició. Tan important com aconseguir la confiança dels teus propis votants és fer creure als votants dels teus socis que tens possibilitats de guanyar. Doncs bé, només el 20% dels votants d´Albert Rivera ho veuen així. I això és una notícia letal. De tota manera, del públic en general només l´aprova un de cada deu, i crec que aquest estat d´opinió coincideix amb el to general de les respostes: suggereixen el to mediocre del nou dirigent i del seu equip.

Tot i això, hi ha alguna cosa encara més significativa en l´enquesta que el que el 56% dels votants del PP no ho vegi clar amb Casado. I no em refereixo al fet, igualment sorprenent, que Casado no inspiri ara més confiança als votants de centre (54,8), i que tampoc produeixi entusiasme entre els que es consideren més de dretes (47,9). Aquestes xifres mostren el perfil híbrid de Casado: massa Vox per als centristes i massa tou per als Vox. És un candidat molt pitjor que Soraya Sáenz de Santamaría, el perfil de centre de la qual recollia una franja nítida d´electorat. Però com he avançat, el més sorprenent no hi és. Està en el fet que el 82% dels enquestats creu que Casado ha de publicar el seu Treball de Fi de Màster, condició clau perquè, en efecte, el títol tingui valor legal.

Amb aquesta quantitat d´opinió favorable a consultar el seu TFM i fer bona la condició de públics d´aquests treballs, és obvi que aquest percentatge inclou no només votants del PP, sinó dels restants partits. Això confirma la idea que el tipus de primàries que va dur a terme el PP no pot sinó forjar un líder de fang. Primer, perquè el grau de participació va ser tan minoritari, que ja feia entendre que moltíssims militants no veien clara cap opció. Segon, perquè no hi ha relació clara entre el vot popular i el vot congressual. En aquestes condicions, Casado no té forces pròpies clares, ni una legitimitat de base transparent.

L´enquesta sembla revelar una cosa que el PP estava molt interessat a amagar. Que els notables, quan fan els seus arranjaments no arrosseguen de forma clara els col·lectius que creuen controlar. Així, és lògic que Casado estigui eufòric per no ser imputat. Amb això revela que comparteix el que és un evident: que no té marge per al menor error. I hi ha proves de la seva debilitat, com la seva exaltada eufòria. És comprensible que un condemnat a mort se senti eufòric per no veure la guillotina sobre el seu cap. Però d´aquí a triomfar a la vida fora del cor­redor de la mort, això és una altra història.