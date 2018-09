Un judici vist per a condemna

Ara que ha passat el devastador Florence, convé recordar que una de les preguntes més freqüents que rep el Centre Nacional d´Huracans dels Estats Units planteja que «si es fes esclatar una bomba atòmica en el vòrtex d´un huracà, es neutralitzaria l´ull del seu efecte tempestuós?» La institució va formular una resposta estàndard, que inclou un assenyat comentari, «és innecessari dir que no es tracta d´una bona idea». Respondre al tornado català amb l´arma nuclear del Tribunal Suprem tampoc ha estat una idea brillant. Espanya torna a pagar la desídia de Rajoy, i no serà l´última vegada.

En els anys de la transició que va sorprendre el món, mal que pesi als antisistema, la informació meteorològica venia complementada diàriament per l´«estat d´opinió» a les casernes. Hi havia motius per prémer aquesta ansietat, a la vista del 23-F. Quaranta anys després, perquè tot en aquest país remet a la unitat de temps en quarantena, s´ha difós l´«estat d´opinió» dels jutges en els seus xats afavorits pel Consell General. També ells parlen de colpisme, encara que prefereixen veure´l en l´ull aliè. I ningú els disputarà una prosa casernària, que ha de ser el màxim comú denominador quan els practicants d´un ofici s´agafen a les prerrogatives de la seva professió. Els magistrats disserten sobre «nazis», «virus», «criminals» o «fills de puta», amb un to que encara no han aconseguit traslladar a les seves sentències lingüísticament deplorables.

Aquest inesperat viatge al tortuós interior de la magistratura resol el pesat conflicte Barça-Madrid en la seva faceta judicial. El desenllaç de la peripècia catalana davant el Suprem és més previsible que un episodi de Sálvame, per citar un espai que a la força ha de figurar en la dieta informativa dels xatejadors, si s´examina la subtilesa cartesiana del seu pensament florit. El judici està vist per a condemna, i és del tot innecessari malgastar diners públics a processar els ja empresonats. L´estat d´opinió de les casernes judicials confirma la sospita prèvia que no hi ha un sol membre de l´alta instància que tingui en compte l´absolució, ni com a fantasia. No es tracta de criticar aquesta evidència, sinó d´obrar en conseqüència.

És superflu que el Suprem jutgi Oriol Junqueras i companyia, una vegada que ja ha conclòs un veredicte en els antípodes del dictamen vigent en països primitius com Bèlgica o Alemanya. Per estalviar-se una divagació en la línia programàtica del Llarena que ha sorprès el món, o reblar una acusació de la Fiscalia que incideix en la crisi econòmica patida per la regió espanyola que més creix segons les últimes dades, cal passar directament a la sentència. D´acord amb la temperatura mitjana del col·lectiu al qual cor­respon la decisió, quinze anys de presó per barba sembla una estimació raonable, que satisfaci els magistrats més furibunds sense arribar a les dècades de presó de les veuarres maximalistes. In dubio, copejo.

Segons sembla i llegit al xat judicial, la democràcia ha consumat la integració plena dels magistrats en el si de la societat. No només per un llenguatge pletòric de col·loquialismes, «quina passada», sinó perquè el fanatisme de jutges que parlen de la seva professió no desentonaria en cap graderia. Les consideracions jurídiques brillen per la seva absència, tampoc s´efectuen distincions reparadores entre els acusats. Per aquest motiu aquesta modesta proposta, per evitar que una argumentació jurídica apassionada es converteixi en una càrrega per als seus autors, tampoc individualitza penes. La condemna ha d´arribar en igual quantia a Junqueras i la consellera de Família presa, el nom de la qual ningú coneix però que sens dubte va ser cabdal en la trama.

Quinze anys semblen molts per a un observador no imbuït pel fervor de la contesa, però només si no ha llegit els comentaris del fòrum judicial. Convé recordar que al Rajoy de l´infal·lible maneig dels temps li van muntar dos referèndums. El primer ja va ser jutjat i condemnat per l´evident desobediència d´Artur Mas. Ningú podrà acusar el Tribunal Superior de Catalunya de proclivitat cap als processats, que van perdre la seva condició de polítics sense més lesions de la convivència. Aquell procés ressona avui exemplar, però inabastable en l´huracà que ni una explosió atòmica aconseguiria contrarestar.

El març passat, l´advocat de Puigdemont em deia en entrevista que «pel seu prestigi, els jutges del Suprem hauran de filar molt prim en una sentència ­condemnatòria que se sotmetrà als ­tribunals internacionals, i que passarà a la història. No s´atreviran a una sentència més pròpia d´un tribunal militar, quan la fiscalia demana penes de terrorisme, més altes que a Tejero». Un lletrat pot superar a vegades en innocència el seu client.