En plena Guerra Civil, un corresponsal estranger va preguntar al general Franco si no hauria d´engegar-los un tret a la panxa a la meitat dels espanyols per dur endavant el seu programa. I el militar va respondre:

– Ho faré si cal.

Cal reconèixer que els èxits del general turbulent van estar molt per sota del seu programa màxim però, tot i així, va matar molt, més que Mussolini i Salazar junts, que també eren feixistes, però no tan hematòfags. El sistema franquista va ser, en essència, una forma de perpetuar el domini dels vencedors sobre els vençuts: molt cívic no sembla. I com que el Valle de los Caídos és un mausoleu per guardar memòria d´aquestes obres, dissenyat a més per paisatgistes nazis (i es nota), comprenc Nicolás Sánchez Albornoz –un penat que va fugir-ne amb ajuda d´una noia jueva maca, llesta i rica, així qualsevol– quan proposa que Cuelgamuros sigui abandonat a la seva sort natural, que és deixar que l´escalin ortigues i lianes i que les cobres xiulin en els últims pisos. Més o menys.

Què és el Valle de los Caídos? Un memorial feixista i, segons l´arqueòleg del CSIC Alfredo González-Ruibal, «una fossa comuna blanquejada». Aquest arqueòleg proposa que, amb l´ajuda d´artistes i historiadors, el Valle de los Caídos «es converteixi en alguna cosa incòmoda per a tothom». Sí, una mena de Mauthausen o els camps de la mort de Cambodja. Dono suport a la moció. És el dret a conèixer la massacre de la qual procedim i, per tant, l´esperança de construir una pau que no sigui la dels cementiris, ja que els ossos de 30.000 republicans traslladats allà van ser remoguts sense el permís de les famílies. I no tenen làpida. Aquest costum de reunir-nos i fer festa ja en forma de catrina o calavera és molt hispanomexicana. El pobre Manuel Azaña s´imaginava els morts enviant una llum «tranquil·la i remota com la d´una estrella». Aquest parpelleig, gairebé invisible, transmet el missatge: «Pau, pietat i perdó».