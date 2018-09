Percepcions que arrelen

Hi ha coses que s´instal·len a la pell i que després costa déu i ajuda canviar. Un exemple el trobem en els comentaris negatius que fan molts veïns de Barcelona malgrat haver viscut una extraordinària festa major. La percepció generalitzada no és altra que la ciutat va de baixa, que hi ha degradació, brutícia, inseguretat, excés de turistes i tot un reguitzell de coses que no funcionen i que en realitat il·lustren una opinió que es va instal·lant com una capa d´oli a molts sectors de la societat. I no és difícil imaginar el final, un impacte directe en el resultat electoral. Ja ho diuen, les opinions es poden canviar, les percepcions no.

És si fa no fa com la percepció generalitzada que en aquest país el PP ha estat mangonejant tant com ha pogut mentre tenia el poder, o en un altre àmbit, com ara que ja tothom tenim al cap que agafar un avió de Vueling és garantia de problemes o retards. Les percepcions, però, no neixen soles ni es consoliden per estranyes casualitats i, a diferència de les opinions, que sempre son manipulables, les percepcions són la traducció d´allò que hem experimentat personalment. És a dir, si realment creiem que Barcelona està pitjor que abans, que el PP ha robat i que Vueling és un desastre no és per altra raó que per l´experiència viscuda i per la realitat que ho avala.

Es fa difícil d´entendre que en una societat on tenim una tendència exagerada a mesurar-ho tot, ni les institucions, ni els partits polítics, ni determinades companyies s´hagin adonat de les percepcions generades i que hagin deixat que aquestes arrelin de tal manera que ara, per posar tres exemples, el Govern de Barcelona, el PP o Vueling necessitaran aplicar molts tractaments, molts canvis i moltes mesures positives per fer canviar l´opinió d´aquells que perceben la seva gestió com a negativa. Tan fàcil que seria fer les coses bé des de bon començament.