EL SOMRIURE DE LA RANIA

Fa uns dies vaig trobar un vídeo antic del diari The Guardian on una noia síria de vint anys grava la seva fugida del país en guerra. La Rania és una noia de la meva generació, no només per edat, també per il·lusions i inquietuds. A la petita motxilla que l´acompanyarà, s´emporta un llibre de John Green, un portàtil, un telèfon i uns quants records; fotos de la seva mare i la seva casa. El primer que em crida l´atenció d´aquest vídeo és el seu somriure, ple de veritat i intens, un somriure que costa de veure entre la gent que em creuo cada dia pel carrer. Algú que ha viscut la guerra de tan a prop, que ha vist la seva ciutat, Al-Raqa, destrossada per bombes, somriu. Potser és part de l´absurditat de l´ésser humà: fins que no estem en una situació límit, ens dediquem exclusivament a ser egoistes i donar importància a ximpleses. Aquesta va ser de les primeres coses que vaig aprendre de petit. Durant un incendi a Cadaqués l´any dos mil u, vaig veure com dues persones que minuts abans es cridaven a la porta d´un bar, s´ajudaven l´un a l´altre a treure coses de les cases més properes al foc. Altres, que quan es creuaven pel poble ni se saludaven, feien cafè i preparaven junts el menjar per als voluntaris i bombers. Perquè com va escriure Albert Camus, tot i l´absurd de la vida, la brutalitat i crueltat de l´ésser humà, en l´home hi ha més coses dignes d´admiració que de menyspreu.

La Rania deu estar envoltada d´un sentiment de plena tristor, ràbia i impotència, la vida l´ha portat injustament, a ella i a la seva gent, a una situació que gairebé traspassa el límit. És això el que li fa treure la seva millor part i de totes les persones que l´envolten. Fins i tot en un dels moments més desagradables del vídeo, quan es troba al mig del mar en una barca amb cinquanta persones –capacitada per a quinze–, entre els crits i plors dels nens i la por, troba un moment per deixar un somriure que és esperançador per a aquells que el veuen. A mi em destrossa veure la seva situació, però l´egoisme –aquest tan comú a occident–, fa que també em preocupi per mi. Com pot ser que aquesta noia somrigui més que nosaltres que ho tenim tot, o si més no, molt més que ella? Com pot ser que tingui més esperança ella que jo quan a la frontera entre Macedònia i Grècia la policia i els militars l´emprenen a pedres i gasos lacrimògens contra tots els refugiats? Amb el cor ple de mal, en veure el tracte que tenen envers ells, i els ulls ­vermells pel gas, corre espantada a buscar el seu amic i una mica d´aigua per ­netejar-se la cara. Quan veu que el perill queda lluny i que el seu amic i gent del voltant ­estan bé, torna a somriure. Feia cinc minuts ­l´havien tractat com si no fos humana, feia cinc minuts havia vist com les possibilitats de creuar la frontera s´esvaïen, però ella somreia i treia esperances d´on pogués tot i la por que aquella odissea quedés en res i hagués de tornar al soroll de les bombes, a la olor de sang i als crits dels seus veïns.

Finalment, i després d´aconseguir un passaport fals, la Rania i el seu amic Ayman van poder creuar la frontera i viatjar fins a Viena. Com a persona mai em perdonaria que algú deixes de somriure com ho fa ella, com a societat ens avergonyirem del tracte cap a gent que busca una vida millor i que escapa d´una guerra de la qual nosaltres també som culpables. Que el somriure de la Rania sigui el que ens indiqui el camí cap a la empatia, el respecte i la pau. Rania, no deixis mai de somriure.