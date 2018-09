Tu també ets friqui?

Le freak, c´est chic» cantava la gent de Nile Rodgers l´any 78. No sé si punxaran aquest tema a la convenció «Soc friqui. Soc cultura», que es fa aquest cap de setmana al Teatre del Bon Pastor de Figueres. El que queda clar, amb música o sense, és que l´etiqueta freak ha perdut definitivament les connotacions negatives amb què va néixer.

El 1932, Tod Browning va popularitzar el terme gràcies a un film extraordinari, sobre una colla d´esguer­rats que treballaven de fenòmens de circ. Freaks va deixar tothom garratibat. Fins i tot Salvador Dalí, que va homenatjar la pel·li en un conte grotesc titulat Teresa i l´home tronc. Per cert... poc abans que els Chic rebentessin les pistes de ball, l´artista va inaugurar un museu que, segons deia, volia tenir l´esperit d´aquelles barraques de fires on s´exhibien fenòmens.

Ja ho deia aquell: «A l´ensopida capital empordanesa, sempre l´acoloreix alguna dèria individual o algun rampell col·lectiu». És el cas d´aquesta cita desacomplexada que s´han inventat Carlos Acedo i companyia per reivindicar i donar a conèixer alguns aspectes de l´oci i la cultura popular del segle XXI.

El senyor Acedo, deixeu-m´ho dir, també és l´impulsor del Concurs de Narrativa Curta de Gènere Fantàstic Ciutat de Figueres. Tot i tractar-se d´un guardó molt jove i modestíssim, crec que cobreix una necessitat palpable de les nostres lletres... Però el més fantàstic de tot, sens dubte, és que existeixin persones com ell. Gent capaç de reunir amics, coneguts i saludats per engrescar-los a muntar projectes insòlits, transversals i plens de possibilitats. Això sí que no té preu.