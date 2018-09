Quan la justícia

és cega, el borni

és l´amo

Màrius Viella LA BISBAL D´EMPORDÀ

Que la justícia no és igual per a tothom, salta a la vista de tot aquell que vol veure, però com que la justícia simbòlicament té els ulls tapats, no hi pot veure ni el que llegeix dels informes que la Guàrdia Civil i la policia li proporciona; i si ho llegeix, en fa males interpretacions, que de ben segur són conseqüència del partidisme dels administradors de la justícia.

Si les investigacions judicials dels fets invasors que es varen produir per evitar una votació legítima i legal l´1-O-2017, no fossin tergiversades amb els informes policial, de ben segur que algun cap de policia i Guàrdia Civil estaria a les portes d´entrada a la presó; però els hereus d´aquells que amb una mà aturaven i amb l´altre exigien són els que porten de cul els jutges de bona fe, que no poden o no els deixen intervenir en la defensa dels drets constitucionals, com el dret a votar.

S´ha iniciat un procés judicial, en contra del jutge Llarena a Bèlgica, promogut pel president ­Puigdemont i altres polítics del Govern català, exiliats per evitar l´empresonament per voler que els catalans poguessin votar l´1-O-2017; als ciutadans de tot l´Estat ens costarà més de 540.000 € la defensa del jutge Llarena , perquè el govern de l´Estat (en aquest cas el PSOE) ha contrac­tat un equip d´advocats belga; jo entenc que les cúpules dels partits i l´administració d´aquests en general siguin persones amb una ferma convicció del seu ideal polític, que fins i tot estan disposats a renunciar a la seva llibertat de pensament i al dret a decidir; el que em costa d´entendre és que els votants catalans del PSC filial i soci del PSOE, en la seva totalitat, accepti les imposicions que dirigeix el PP-PSOE; estic convençut que també hi ha socialistes catalans independentistes; per què s´amaguen?



Josep Quintanas Bosch

Jordi Turon Girona

Fa pocs dies l´articulista del Diari de Girona va escriure una mena de panegíric dedicat al senyor Calsina, que al cel sigui. Però a l´últim paràgraf va utilitzar-lo impúdicament per poder reiterar la seva rancúnia cap aquells que ara tenen el protagonisme. Ve a dir que en temps del dictador érem més ben tractats que sota l´autonomia no socialista. Podria posar-li alguna vivència personal anterior al 81 (quan va acabar la delegació del MEC a Girona) que no confirma pas la tesi del senyor Quintanas i els companys que cita d´aquella època que enyora tant, però no és oportú. El senyor Quintanas, sempre preocupat per les campanes (no pas les que feia legalment per servir la política), ha dit sovint que és més infeliç a Girona que quan n´és lluny. El senyor Quintanas potser era feliç quan analitzava No me gusta que a los toros te pongas la minifalda. O tocant campanes. Ah, però ja s´entén: aleshores encara era una autoritat i l´assaboria a pler, com l´agà de Licrovisí assaboria el raki a la novel·la de Kazanzakis.



Les obres de la central del Molí

MARCEL JORNET MURLÀ GIRONA

Les obres de la central elèctrica del Molí del carrer Santa Clara fa més de dos mesos que estan parades (per segona vegada).

Hi ha qui diuque estan de vacances... però els paletes varen recollir els trastets cap a una altra obra. Hi ha qui diu que l´empresa que fa les obres feia més obres de les que establia la llicència municipal... i l´Ajuntament els ha parat l´obra... Però és una obra municipal. Hi ha qui diu que els ha quedat tan ben decorada la tanca, amb les vistes de Girona, que els sap greu retirar-la massa aviat. Hi ha qui diu que l´empresa que feia les obres és també una empresa del sector elèctric, i s´hi ha quedat enganxada. Hi ha qui diu que el carrer del Perill s´ha convertit en un urinari públic... amb el reservat de la tanca... i com que n´hi ha manca, a la ciutat...

Hi ha qui diu que la recaptació municipal ja funciona prou bé allà on estan... i ara hauran de buscar un nou ús... i fer un nou projecte i adaptar-lo a les noves normatives... això farà que s´allargarà...

Potser res d´això s'ajusta a la realitat, però el que sí que és cert és que la central elèctrica fa molt temps que està parada ara que l´electricitat està més cara que mai. I aquesta central la produïa molt bé.

Què serà? Potser algun dia es veurà.