Una Europa convulsa

L'ordre polític i social a Europa sembla convuls. No és una invenció periodística ni un relat a la moda literària o dels serials sobre la imminència d'una distopia, és a dir, un futur col·lectiu gens favorable. La crisi econòmica que s'arrossega des de fa una dècada i les successives onades d'immigració semblen ser la causa d'aquests moviments en què es barregen populisme, xenofòbia i fins a una certa parafernàlia de reminiscències neonazis.

En la història antiga i medieval europea eren les anomenades invasions bàrbares les que van dislocar completament l'ordre establert i van proposar ruptures polítiques decisives. No són comparables, per descomptat, l'arribada dels visigots a la Hispània romana amb el fenomen de les pasteres, però si fem un exercici certament agosarat de la situació actual podrem comprendre fins a quin punt cada vegada més àmplies capes de població europea es veu contaminada per la por a l'arribada dels immigrants estrangers. I com més diferents en el cultural i religiós, més por.

Determinats cercles de l'esquerra despatxen el fenomen amb una banalitat certament preocupant. Denuncien la reaparició del ferment «feixista» als països capitalistes sense més i es queden tan tranquils. Després es deixen fotografiar davant les càmeres de televisió al costat d'uns subsaharians rescatats per la guàrdia civil i deixen la seva moral fora de perill d'insolidaritat fatxa. N'hi ha, com l'actriu Penélope Cruz, que denuncien des de la seva mansió a Beverly Hills la injustícia del tracte que es dispensa als pobres africans que somien amb una vida millor creuant el mar.

A l'altra banda, la dreta democràtica tampoc s'esforça a comprendre el calat del problema ni a aportar cap solució. Tot el contrari, a casa nostra la fulgurant aparició de Pablo Casado manejant un discurs de to amplificat i agressiu situa altre cop el renovat PP a manera electoralista, sense capacitat de negociació de consensos mínims per abordar assumptes de fons.

I és aquesta, precisament, la lliçó que ha d'aprendre la vella democràcia europea per no seguir cometent errors que accelerin la història cap a destinacions imprevistes. Com va passar a la Gran Bretanya, on David Cameron es va treure de la màniga el referèndum del Brexit per tallar l'escalada electoral de l'UKIP i va acabar disparant-se un tret al peu de les conseqüències del qual encara no sabem gran cosa. O a França, quan els gaullistes van optar per assumir part de l'ideari del Front Nacional i van acabar atropellats per la força del centrisme moderador d' Emmanuel Macron.

És veritat que l'anomenat contracte social que va emergir de la Segona Guerra Mundial i va propiciar tres dècades de benestar continental es va trencar fa temps. Però resulta igualment significatiu que aquest contracte, d'arrel socialdemòcrata i basat en una administració pública forta i solidària amb les classes treballadores, l'enarbora ara el populisme italià de Matteo Salvini, i fins i tot influeix retòricament en el programa antiglobalitzador de Donald Trump. No té res d'estrany, doncs, que algunes velles glòries de l'esquerra com Julio Anguita o el sense nord Jorge Verstrynge hagin manifestat certes afinitats amb el moviment Cinc Estrelles italià.

Per als que l'augment de les desigualtats explicaria el mal funcionament de les democràcies actuals, massa supeditades a l'IBEX-35 per utilitzar una expressió tan del gust del podemisme, les notícies que arriben dels països més igualitaristes d'Europa també resulten desestabilitzadores. Aquest indefinit neofeixisme, populisme o com ho vulguem anomenar, governa des de fa anys a Àustria, té presència notable a Holanda i França, ha pres el poder a Itàlia i acaba de fer tremolar els fonaments de la molt socialdemòcrata Suècia.

A Alemanya, en canvi, expliquen la floració neonazi i supremacista en els antics territoris comunistes de Saxònia com la trista herència del totalitarisme militarista en què es va fonamentar el socialisme real. Fenòmens com el creixement d'Alternativa per Alemanya a la vella RDA explicarien també, seguint l'argument, les derives autoritàries i fascistitzants a l'Hongria de Viktor Orban, a Polònia, Eslovàquia, Sèrbia i molts altres països del pretèrit teló d'acer.

I tot això, segons els observadors, enmig d'una contínua falta de lideratge, sense figures capaces de galvanitzar l'home comú. Potser és la rapidesa amb la qual els temps actuals consumeixen personatges i històries, o potser visquem un moment estèril de la història. Llegeixo aquests dies precisament un reconegut historiador, Ruiz-Domènec, qui cita en el seu últim assaig el poeta irlandès Yeats, la sentència del qual respecte del seu temps al començament del segle XX diu així: «Els millors no tenen tota convicció mentre els pitjors són plens de fanàtica gosadia». En realitat Yeats coquetejava amb el nacionalisme extrem i el conservadorisme antidemocràtic. Caldrà doncs comprendre la frase en sentit contrari per renovar la nostra convicció en els valors de la convivència democràtica i en la necessitat, urgent, que els polítics deixin de banda el termini curt per emprendre consensos amplis i de llarg abast per a tothom.