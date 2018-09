Manuel Valls, un socialista no practicant

Haurem de patentar una nova categoria sociològica, es tractaria dels «socialistes no practicants». Un bon exemple és Manuel Valls, que va ser un dels líders del partit socialista francès. Manuel Valls entra a la política professional als 24 anys, mai ha treballat. És un escalador nat. Una vegada va dir «jo estimo l'empresa», sí, però que treballin els altres. És un d'aquests líders que per manar és capaç de trencar-ho tot i lliurar el país a la dreta. Primer és ell; després, ell i, al final, ell. Del poble, de les classes populars, no en sap gens ni li importa gens. Aquest gran pensador de l'esquerra europea diu coses com «la paraula socialisme està desfasada, cal inventar una altra cosa». Olé! A la merda dos-cents anys de lluita del moviment obrer, així, de cop, sense anestèsia! Diu que cal passar «d'un vell partit a alguna cosa totalment nova», l'única cosa que diu del nou projecte és que fa falta que hi hagi... els centristes! Com si ell fora d'extrema esquerra! Està content que diguin que és un sarkozista d'esquerres, vaja bajanada! Imagineu ara que diguéssim que tal dirigent d'esquerres vol ser un aznarista d'esquerres. Quines ximpleries es diuen en política avui dia! Diu que el mal es deu «al fet que la mala consciència d'esquerres pesa constantment». Per tenir mala consciència cal tenir consciència, sentiments, vergonya, valors, coses que no sembla que tingui. La seva proposta és: «hem de reinventar la frontera entre la dreta i l'esquerra», per aquest camí inventarem que dos i dos no són quatre.

Valls quan era primer ministre va donar ordres a la policia per parar un autobús escolar, detenir una nena gitana – Leonarda Dibrani–, de 15 anys, i fer-la deportar a Kosovo. També té mania als negres. A un home que és fill d'immigrants, no li agraden els altres immigrants. Essent primer ministre es va oposar a acollir refugiats. Gran humanista, el paio. Fa uns anys vaig escriure un article sobre ell i deia «si creu que no hi ha diferències entre ser d'esquerres i de dretes, si creu que el candidat de dretes és collonut, llavors el diagnòstic és clar, aquest noi s'equivoca de lloc, de temps i de partit». Efectivament, ha trigat alguns anys i ara ja sap que és de dretes i es presenta amb partits de dretes com Ciutadans. Jo també deia, però, que Valls necessita «una mica d'ajuda especialitzada». De socialistes no practicants n'hi ha molts com Carlos Solchaga o Felipe González. A mi m'agrada la Martine Aubry quan va dir a Manuel Valls: «O calles o te'n vas». Ara, Manuel Valls ja és candidat per Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona. És la primera cosa lògica que fa després de fer el ridícul més espantós en les últimes primàries del PSF i haver-se humiliat oferint-se a Macron, sent rebutjat per aquest. Una persona normal es deixaria anar a una illa molt llunyana i estaria callat fins a la seva mort, per vergonya. El problema d'aquest tipus de personatges és que no tenen vergonya.