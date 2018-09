Per què fan música els gitanos?

De les meves músiques preferides en destacaria la turca. I un dels estils musicals que més m'agraden és el dels gitanos (rom) de l'Est d'Europa: dels països balcànics a Grècia, passant per Turquia. I, a part de les ja ben conegudes fanfàrries sèrbies, macedònies o romaneses, la meva banda preferida és l'Istambul Oriental Ensemble, als quals vaig tenir el goig de conèixer en una estada a Turquia; un dels seus més vitalistes components va morir, però, sortosament, el grup ha continuat amb la seva embranzida, –liderat, com sempre, pel fabulós percussionista Byrhan Oçal– i donant-nos, de tant en tant, obres memorables que, els que estimem aquesta música, ens produeix el plaer immens de gaudir alhora de la il·lustre tradició otomana i la creativitat musical del poble gitano. Fa uns anys, s'ha pogut gaudir de la seva música en directe a Catalunya: a Girona, dins el marc del 10 Festival de Músiques religioses i del món, i també a Vilanova i la Geltrú dins el clàssic Festival Internacional de Música Popular i Tradicional. La música captivadora i evocadora de Gipsy Run, Caravanserail, Grand Bazar, La porta secreta del soldà – algunes de les joies més preuades de la meva discoteca– varen ressonar amb la màgia i l'embranzida del directe.

Per què els gitanos o roms orientals produeixen una música tan diferenciada dels seus germans andalusos? Bàsicament per unes circumstàncies d'adaptació. L'islam –l'islam de les prohibicions, tan recurrent–, sovint prohibeix la música (els grup musicals actuals, a l'Iran, estan perseguits i prohibits): així doncs, dins l'ampli imperi otomà (que incloïa Sèrbia i els països de l'àrea), els rom varen agafar aquesta escletxa oberta. També sorprèn la decantació d'aquestes bandes –igualment prohibides a Romania sota el règim comunista– pels instruments de metall, dels quals, com és ben sabut, n'extreuen els més increïbles sons –incloent la percussió, amb un virtuosisme i una força literalment i «paganinescament»– diabòliques. Això és degut al fet que com que els creients no podien cultivar la música amb comoditat, els gitanos es varen convertir, fins i tot, en la banda oficial de l'exèrcit otomà –d'aquí la prevalença dels instruments de vent. Aquestes bandes, que actuaven a les festes per a jueus, cristians i islàmics, ja estan documentades des del segle XIX, i fins i tot hi havia dones músiques (cosa impensable en l'islam). Altrament, la música de l'Istambul Oriental Ensemble es diferencia de les bandes romaneses o sèrbies, ja que és més connectada a la gran cultura bizantina, armènia i otomana, d'un estrany i captivador refinament, però també s'amara de la força que caracteritza tota la música del poble romaní.

Altrament, els gitanos catalans –de Barcelona, de Lleida o de França– també han cultivat gèneres musicals propis, com la rumba o el garrotín, en la major part dels casos –excepte a Lleida– cantats en espanyol per mor de l'espanyolització forçada.

Eugeni Casanova he fet un treball esplèndid sobre els gitanos: recorrent els camins de França, ha comprovat que el català és la llengua d'una bona part d'aquest col·lectiu, repartit per tot l' hexàgon –incloent els Gipsy King– i no solament al barri de Sant Jaume de Perpinyà, on Fabra, en el seu exili, es va emocionar en veure que aquella gent parlaven un català tan polit. Si aneu a Auchan, i sentiu parlar un bell català–millor que el barceloní– observareu que els qui el parlen amb tanta naturalitat –ningú ho fa a la Catalunya Nord– són gitanos.