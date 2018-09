1a Convenció de friquis a Figueres

Ser de Figueres és tota una declaració d'intencions. O de bogeria, que pel cas és el mateix. Salvador Dalí, el seu fill més universal, n'estava cofoi i en feia bandera sempre que podia. De ser fill de Figueres, vull dir, perquè del fet d'estar boig tothom sap que ja va amb el lot. La tramuntana, que et deixa tocat de l'ala. Diuen. Aquest cap de setmana, a la ciutat dels detalls, hi té cabuda la 1a convenció Soc friki, soc cultura, que organitza l'Associació Veïns Rally Sud ( www.veinsrallysud.com). Es miri com es miri, aquesta mena d'aquelarre friqui, del qual sento certa enveja per no haver estat jo un dels seus impulsors i amb el qual, per això mateix, col·laboro programant una sessió de curts curulls d'ectoplasma friqui, ve a culminar la progressió surrealista que –almenys durant els últims lustres– ha portat la city figuerenca a passar de ser un model de desenvolupament socioeconòmic i cultural per a tota la província a un punt de trobada dels seus friquis. Que consti que aquesta tesi no és meva, és de gent de fora, suposats amics i coneguts de la capital gironina que no han trigat a compartir-me-la amb certa conya. Deixeu-los que vagin fent; de moment ja els hem encolomat el festival del circ.

De totes maneres, aquests torracollons tenen part de raó. La setmana passada es muntava a Figueres la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura amb l'anomenat parking day com a acte estrella. Amb la dificultat de mobilitat i llocs d'aparcament que pateix la ciutat per culpa d'obres o canvis de sentit des de temps immemorials, la proposta s'intuïa molt friqui; surrealista segurament també però quan t'hi recrees la cosa passa a un nivell superior. Fa uns dies, Ramon Iglesias establia a Diari de Girona una analogia entre Detroit i Figueres; la ciutat nord-americana s'ha convertit en un exemple de degradació sociocultural a causa del progressiu estancament econòmic que ha patit durant les últimes dècades. Un friqui practicant com jo no podia deixar d'enriquir la comparativa esmentant el film Robocop, obra d'art de la ciència-ficció dels vuitanta en què el seu director, Paul Verhoeven, ja esbossava la Detroit actual davant la disjuntiva de morir víctima dels pecats de la gestió pública o vendre's als designis de l'OCP, una corporació politicoempresarial sense escrúpols. La diferència és que a Figueres ja no la salva ni l'agent Murphy repartint amor pel Culubret. O pel Rovell de l'Ou.

Figueres, la capital mundial del surrealisme per motius (extra) artístics, abraça avui i demà l'exaltació d'aquest nou concepte superior que, a més, sobretot, és deutor de la cultura pop. Xerrades, passi de curts, tallers de maquillatge, photocalls d' Star Wars i Star Trek, softcombat, escape rooms, partides de videojocs i disco party són algunes de les propostes d'aquesta primera Friqui-Con. Dalí n'estaria orgullós i, si sortís un altre cop de la seva tomba, s'hi afegiria al crit de: «Friqui o no, vostè vindrà aquí!».