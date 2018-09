De la sintaxi d'alguns autors es diu que és rabiosa. Després t'acostes a llegir-los i comproves que només és accelerada. També entre nosaltres es confon la velocitat amb el tocino. La ràbia, més que al registre escrit, pertany a l'oral. A la ràbia li va bé la interjecció, el crit, l'escopinada, perquè la ràbia elimina el verb, el subjecte i el complement. Essent l'escriptura un vehicle especialment dotat per canalitzar el rancor, és necessari sotmetre-la a protocols que l'inhibeixen. La prosa solta és diarrea. Perquè resulti eficaç cal embridar-la, controlar-la, cavalcar-la sense contemplacions, com a un poltre rebel. El paràgraf més indòcil que es pugui imaginar ha de sotmetre's paradoxalment als dictats de la gramàtica. No és fàcil transgredir els límits d'aquesta disciplina i seguir sent transitius. El discurs rabiós exigeix una incoherència que el primer que deixa fora de combat és el seu autor.

– Perds la raó –diuen els pares als fills quan apugen el to per por de no tenir-la.

Aquí som donats a apujar el to. Personalment em vigilo molt perquè he arribat a esbrinar que crido per dissimular que no sé del que parlo. Es pot escriure a crits com es pot parlar a crits, en ambdós casos amb resultats semblants. Vaig tenir un professor de Filosofia que ens treia de polleguera sense aixecar la veu. Hi havia en el seu sigil una agressivitat irresistible. Sempre vaig saber que aquest era el model que m'agradaria dominar, però porto a dins una bèstia que no m'ho permet. Els escriptors que millor m'han explicat el món ho han fet, sense excepció, en veu baixa. No es pot explicar el PIB traient bromera per la boca.

Acabo de veure en un telenotícies la notícia d'aquestes maduixes a les quals algú ha col·locat una agulla a dins. Vet aquí una manifestació assintàctica de la ràbia. Aquesta agulla és el crit, la interjecció, l'escopinada sense rastre de cap pensament. Ha de resultar alliberador venjar-se sense pensar, però es tracta d'un alliberament que et lliga a la bogeria. Amb les agulles, en fi, fins i tot amb les de caràcter verbal, cal anar amb compte. En una d'aquestes, sense adonar-te'n, t'empasses una maduixa (o una frase) sabotejada per tu.