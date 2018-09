Sánchez és la velocitat

Com que vam arribar a acostumar-nos que la manca de reflex rotulià al cop del martell fos diagnosticada com «polític que sap administrar els temps», encara no ens hem fet a la política veloç de Pedro Sánchez.

Hem passat de l'emoció demorada del lector d'esports a la pressa del jugador de bàsquet de l'equip que acaba d'encaixar una cistella i ja està al mig de la pista preparant-se per llançar una de tres. Amb velocitat va aconseguir Sánchez un govern que té poc temps, però en el qual cada minut compta, com en el bàsquet, on cada incident deté el rellotge.

La velocitat és bona per als que parteixen de mala posició, com els diners són bons per sortir en millor lloc. Es veu en els màsters i en els doctorats. Diu el Tribunal Suprem que Pablo Casado no és responsable que li hagin regalat un màster fa el temps suficient perquè hagi prescrit el que pugui tenir de delicte. Però no l'hi van regalar: el va comprar. L'única cosa que van fer correctament Casado, Cifuentes i Montón va ser pagar la matrícula. Això són els diners.

La pressa és la que fa que, en un moment d'atur, Sánchez es volgués condecorar amb un doctorat en una universitat sense massa prestigi davant un tribunal de coneguts amb una tesi feta amb materials parlamentaris d'ús lliure i sense grans conclusions i, superat això, busqués una altra medalla amb un llibre a mitges i tant material vagant que són igual 8 que 80 paraules sense cometes. Segueix corrent.

En aquest govern, molt esportivament, es menteix, es nega la falta, s'aturen el joc i el rellotge, se surt de la pista i arrenca de nou el cronòmetre. Mentre cremen fogueres, es completa el màster en presidència del govern parlant a l'ONU.