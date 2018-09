Els darrers dies hem sabut que les comarques de Girona són receptores de menors migrants que arriben totalment desemparats. La informació no seria cap novetat si no fos que el problema és molt més gros del que tothom -a excepció dels responsables de la Generalitat- es pensava. Resulta que alguns d'aquests nens acaben dormint a les comissaries dels Mossos d'Esquadra perquè la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència no sap què fer-ne. Un sindicat de Mossos (SAP-FEPOL), possiblement cansats de les promeses de l'administració, ha aixecat el crit d'alerta perquè la situació s'ha cronificat i ja és insostenible. Fa quatre dies, quan ja feia molts mesos que es produïen els fets, Infància va dir als policies que en 48 hores estaria tot arreglat i 48 hores després els va repetir que en 48 hores estaria tot arreglat. El Govern català navega i no aclareix en què està treballant per solucionar el problema de veritat. Només plora (no hi ha recursos, no tenim centres, no hi ha llocs on enviar els nois...) i la ineficàcia per resoldre el conflicte és cada dia més evident. Finalment ha anunciat l'obertura d'un centre nou a Girona i quatre més a la resta de la Catalunya. El fet d'anunciar-ho ara, que és quan el problema ha sortit a la llum pública, i no haver-los obert mesos enrere quan tot comença, és el símptoma d'un fracàs.