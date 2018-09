El xantatge com a arma política

L'any 2009, l'actual ministra de Justícia, Dolores Delgado, en aquells dies fiscal en exercici, va assistir a un dinar en companyia d'un bon nombre de convidats, entre els quals es comptava el famós comissari Villarejo, ara empresonat com a presumpte autor de diversos xantatges. En aquella ocasió, i segons es desprèn d'un enregistrament fet públic recentment, la senyora Delgado va cometre dues relliscades imperdonables en opinió dels partits polítics que ara demanen la seva dimissió immediata. D'una banda, va departir breument amb el comissari, cosa d'allò més normal en un dinar. I de l'altra, se li sent dir « maricón» al jutge Grande-Marlaska, actual ministre de l'Interior que era en aquell temps magistrat de l'Audiència Nacional.

Respecte del primer assumpte, la ministra al·lega que de la coincidència en un dinar amb nombroses persones no pot deduir-se complicitat amb les activitats que secretament pogués desenvolupar Villarejo i que en aquells dies ni tan sols eren conegudes. I respecte del segon assumpte, denuncia que la gravació pot estar manipulada amb l'evident intenció de desprestigiar-la. «Els enregistraments –va dir– es tallen, s'enganxen, es posen i es treuen». Encara no sabem quin recorregut tindrà aquest nou escàndol polític, però el primer membre del Govern a acudir en socors de la senyora Delgado va ser el seu company de gabinet Grande-Marlaska, al qual no li sembla malament que la ministra pugui haver-li dit «marieta» fa anys perquè de tots és sabut que el jurista basc és homosexual i està casat amb un altre home, una circumstància de la qual se sent especialment orgullós.

«L'important –va manifestar davant la premsa que li preguntava si se sentia molest– no són les paraules sinó els fets. Som un govern feminista en el qual treballem homes i dones estupendament bé. Parlar d'obvietats a l'Espanya del segle XXI em costa molt». I entre aquestes obvietats hi ha el gust nacional pel xafardeig, la confidència i la tafaneria de conductes alienes. Una afició que malauradament comparteixen molts periodistes i polítics i que ha donat lloc al que podríem anomenar la indústria de l'escàndol prefabricat.

En un primer moment, aquesta activitat va estar relegada a programes de televisió de gran audiència però ara el format s'ha traslladat al debat polític, o més ben dit pseudopolític, i ja resulta difícil precisar on comença una cosa i acaba l'altra. I ja abans que sabéssim de l'arsenal de xantatges de Villarejo, va haver-hi preocupants incursions en aquesta activitat per part de coneguts membres de la classe política. Recordem, per exemple, l'escàndol de l'espionatge a la Comunitat de Madrid, quan la governaven la senyora Esperanza Aguirre i els seus més íntims col·laboradors. (Aquells que la van fer plorar de pena quan es va saber l'evidència dels seus lladronicis). O els micròfons ocults en un gerro de la taula del restaurant on dinava Alicia Sánchez-Camacho, lideressa llavors del PP català. Per no parlar del diplomàtic Francisco Paesa, l'home que va enganyar Roldán per portar-lo de tornada a Espanya. Un paio esmunyedís al qual es va arribar a organitzar un funeral donant-lo per mort fins que es va saber anys després que estava fresc com una rosa.

La nòmina d'espies espanyols és àmplia ( Ali Bei, Joan Pujol, Faustino Camazon, Alcázar de Velasco...) però queda per a un altre dia.