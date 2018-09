Com els del pnb

Un partit admirable

Escric aquestes línies des de Bilbao en els inicis de l´Alderdi Eguna 2018 del Partit Nacionalista Basc. Un any més tinc l´honor de representar el Partit Demòcrata en el dia del partit més ben organitzat dels que conec. Més ben organitzat i amb un alt sentit de la continuïtat històrica del projecte. Una de les seves consignes és: «la cadena mai es trenca», i així porten des del 31 de juliol de 1895, jugant un paper central en la política basca.

Reflexius i sabent mesurar molt bé les forces, han après d´errors del passat. Els lideratges d´Iñigo Urkullu a la lehendakaritza i Andoni Ortuzar al capdavant del partit han donat uns resultats magnífics en la política basca i en la seva capacitat de moure´s en la política espanyola i europea.

Ho mirem per on ho mirem, Euskadi és el territori més proper a la independència de tots els que conviuen dintre d´un estat europeu. Han trobat la seva pròpia via, amb episodis amargs i ara amb una societat feliç després del final del terrorisme, que no va aconseguir els seus objectius.

Escric aquestes línies la mateixa setmana que a Catalunya arranca un nou projecte polític que diu que no sap d´esquerres ni de dretes i que diu que vol combatre la «partitocràcia», en diuen. Curiosament s´han inscrit com a partit polític al ministeri de l´Interior, i tot té un aire d´«aparta´t tu, que m´hi poso jo».

A Catalunya hi ha un fil roig del catalanisme polític -avui sobiranista, independentista- que sí que li importen les idees, el bon govern, el projecte de país i que s´expliqui com arribar a determinats objectius. Semblaria clar que els camins es bifurquen en l´espai polític en el qual milito des de fa trenta anys. Però les coses no sempre són tan clares, perquè fa uns anys que uns hi posen «la frescor» i uns altres la maquinària i l´estructura territorial.

Quan mengem els canelons de Sant Esteve, el panorama s´haurà clarificat. No he vist una adhesió del món municipal a aquest nou projecte.

Ara, hora de clarificacions. Servidor, com el PNB, és partidari dels partits sòlids i que saben donar els relleus i de les institucions fortes, preparades i fiables. Que comenci el discerniment!

Villarejo

Algú, amb altes responsabilitats polítiques i institucionals, hauria de tenir el coratge de dirigir-se a l´opinió pública i comunicar que un comissari de policia macarra i xantatgista ha acumulat durant quasi un quart de segle una informació ingent sobre persones de diferents partits i sectors econòmics i socials.

Que les gravacions, els papers, els xantatges... van a tones de documentació. A vegades inventada per fer un xantatge, a vegades gravacions, a vegades fotos compromeses... Algú hauria d´explicar tot això.

El tema de la setmana no és la ministra Dolores Delgado -que lògicament ha de comparèixer al Congrés i donar explicacions-, sinó aquesta xarxa espessa de matonisme -amb tants col·laboradors i subcontractat- que ara ha obert part de la comporta de l´abocador quan el comissari Villarejo ha entrat a la presó.

Observin la prudència amb què han reaccionat alguns partits. Demà el disgust se´l poden emportar ells. Aquest comissari jubilat busca «el col·lapse del règim del 78»? No pas, només revenja i intentar salvar-se de molts anys de presó.

L´experiència ens diu que no se´n solen sortir, tot i que el desgast és colossal.

Macedònia del Nord

Avui es vota en referèndum si l´antiga república Iugoslava de Macedònia accepta denominar-se Macedònia del Nord. Estiguem atents als resultats.

Més de la meitat dels referèndums convocats durant la història els han perdut els que els han impulsat. La pulsió de votar a la contra és molt gran, i més en aquests temps.

Si guanya el sí, Macedònia del Nord tindrà un accés ràpid a l´OTAN -clau en els Balcans occidentals- i començarà a tenir una esperança d´integració ­europea.

Els liberals que van ser

Em sento fortament vinculat al món del pensament i l´acció política liberal des de fa molts anys. Un dels més grans honors que tinc és ser un dels molts vicepresidents de la Internacional Liberal.

Ara el partit liberal europeu vol expulsar el Partit Demòcrata. Em sembla que ja fem tard en fotre el camp. Com que Aznar es va posar entre cella i cella expulsar el PNB de la democràcia cristiana, Albert Rivera té aquesta fixació malaltissa i poc «liberal».

Hi ha uns buròcrates d´aquest partit que fan números en base al número de diputats al Parlament Europeu. Els taronges els prometen 16 diputats, els ho han dit. I han posat un preu. Aquests buròcrates són els mateixos que van anar a buscar desesperadament els eurodiputats del populista Moviment 5 estrelles perquè s´incorporessin al grup liberal. Això ja no és ideologia, això és pura decadència.

Mentrestant, projectes nous es van movent per Europa. Atenció al nou partit i a la llista europea que impulsen Alain Juppé i François Bayrou a França, pot ser un disgust per al prefabricat president Macron.