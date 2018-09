Menjar-se el brexit

L orgullós lleó britànic no sap què fer amb el Brexit. És el que passa amb les decisions que es prenen amb l´estómac, per no esmentar unes altres vísceres. Els partidaris de la sortida van votar amb l´orgull imperial per bandera i ara es troben que potser se l´hauran d´empassar. Van creure que pel fet d´estar convençuts de la seva raó, el món sencer els hi donaria, i resulta que les coses no són tan fàcils. A l´altre costat també hi ha gent convençuda de la seva raó i de les seves raons, i si els fas pam i pipa, se´n recorden quan no tens altre remei que negociar amb ells.

La història de la diplomàcia és plena d´acords del darrer minut que salven situacions impossibles. A les institucions europees tenen uns rellotges que s´aturen automàticament quan falta un minut per a la mitjanit del darrer dia del compte enrere, i les parts continuen negociant fins que guanya l´últim que resta despert. Però la història europea també és plena de tragèdies que no podien succeir, d´enfrontaments que no havien d´esclatar perquè les parts eren prou intel·ligents per evitar-ho. Què passarà aquesta vegada? Un Brexit salvatge és dolent per a tothom, però hi ha molta hormona desfermada als quarters generals, i a Londres no saben el que volen; més ben dit, ho volen tot alhora, i això ja se sap que no pot ser. A Brussel·les, l´artefacte burocràtic i l´eix París-Berlín s´apunten a la intransigència, perquè amb el creixement dels euròfobs, establir precedent és un mal negoci. Marxar de la UE ha de ser penós per als primers de provar-ho, o hi haurà cua.

No és impossible que els britànics es vegin obligats a decidir entre fer-se enrere de la decisió adoptada alegrement en referèndum, o mantenir ben alta la bandera de l´orgull i entrar en una fase d´incertes turbulències que tothom els desaconsella. Tanmateix, com es posa en pràctica una rectificació d´aquesta mida sense que el promotor sigui devorat per l´opinió pública, atiada per la lapidació a càrrec dels patriotes de la causa? La millor solució és que ho faci un altre. De vegades, perdre unes eleccions és el millor que et pot passar. O perdre la batalla interna del teu partit. Que sigui el nou governant el que baixi el país del burro mentre tu, des de casa, l´omples d´imprecacions. El laborista Corby vol i dol; ensuma el poder però tem enrampar-se. Sigui qui sigui, algú haurà de fer que els britànics reexaminin l´alegre salt al buit que van acordar democràticament fa 28 mesos. Renoi, com passa el temps!