El terratrèmol «Valls»

La irrupció de Manuel Valls a la política barcelonina ha causat un rebombori espectacular. Una gent tan cosmopolita, europea i un llarg etcètera, com opinadors de tots colors i els mitjans públics i concertats, posen el crit al cel tot assenyalant un reguitzell de defectes i maldats d´aquest barceloní que feu carrera a l´estranger i, ara, passats els 50, torna al casal patern carregat d´experiència i professionalitat. S´ho han agafat fatal! Ni li canten L´emigrant, ni recorden la paràbola bíblica del fill pròdig. És francès. Sí. Ho diuen ells, tan oberts al món i a acollir immigrants.

Un polític professional ha arribat a Barcelona i, estudiada la situació, actua. I, actuant, situa l´eix del debat polític a la ciutat: a la gestió de la ciutat i la seva projecció al món. S´esvaloten convergents i ERC perquè els deixa fora de joc. Reaccionen encomanant-se a la renovació i la nostàlgia. Defenestren els candidats elegits a les tan democràtiques primàries celebrades fa poc i trien, o triaran, a dit Ferran Mascarell i Ernest Maragall. El segon, una jove promesa de 75 anys i el primer, constant aspirant socialista a tot. Tenen en comú dues coses: han estat a l´Ajuntament amb el socialisme i l´han abandonat buscant pastures a d´altres indrets. I així ens trobarem amb quatre alcaldables forjats a la socialdemocràcia: Valls, Mascarell, Maragall i Collboni.

Sens dubte hem de veure com qualla la candidatura transversal de Valls. Si, a més del suport dels sectors socials i empresarials indignats amb Colau, suma o no sectors populars i associatius que li permetin ser creïble als barris perifèrics de Barcelona i erigir-se en alternativa. El discurs que li ha fet en Xavier Roig va per aquests camins. No és –o no vol ser– la candidatura de Cs, sinó la dels descontents amb la situació que viu Barcelona pel mal govern dels comuns i per la contaminació del procés a la marca Barcelona. Vol ser el vot útil dels barcelonins que pensen en Barcelona.

L´única que pot estar-ne satisfeta de la seva irrupció és Ada Colau, perquè la reconeix en assenyalar-la com l´adversària a batre. Tots els altres veuen perillar electorat si reïx en el seu objectiu. Especialment, el moderat convergent i socialista. El PP fàcilment podria desaparèixer.