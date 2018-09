Torra, el figurant

Ningú no els coneix, però a les pel·lícules són imprescindibles els figurants (o comparses). Apareixen de fons i no participen en cap diàleg. A molta gent li agrada fer aquest paper. Quan es va rodar Joc de trons a Girona hi havia cues per ser seleccionat. I, durant la crisi, es va convertir en una forma d´ocupació. En un rodatge de Ridley Scott a Almeria hi van acudir 10.000 aspirants per a 1.800 places. El diccionari de l´IEC ho defineix com a «persona que figura en un afer sense tenir-hi cap paper». Just el que està fent el president Quim Torra. S´ha passat l´estiu assistint com a figurant a totes les festes majors, diades castelleres i actes diversos que omplen la geografia catalana.

És el mateix Quim Torra que desapareix quan ha d´exercir un paper protagonista en un acte important com el que es va celebrar dijous passat al Palau de Congressos de Barcelona amb l´assistència de 1.400 empresaris i els presidents de les comunitats de València, Ximo Puig, i Múrcia, Fernando López Miras. Inexistents «problemes d´agenda» va ser la justificació de la seva absència. Grinyola una mica que després d´anys i panys de criticar el Govern espanyol per la lentitud d´aquesta infraestructura transcendental per a l´economia de la zona més productiva d´Espanya, l´arc mediterrani, el president català es faci fonedís en un acte celebrat a casa seva. Sembla que Torra se sent més còmode fent de figurant en una pel·lícula protagonitzada per Carles Puigdemont i limitant-se a recordar de tant en tant «el mandat de l´1 d´octubre» o que «fem República», encara que algun dia dels que llança aquestes proclames per mantenir alta la moral de la tropa coincideixi amb la petició de Puigdemont al Govern espanyol de celebrar un altre referèndum. Les contradiccions són tan descarades que ja no se les empassa ni la presidenta de l´ANC, Elisenda Paluzié.

Hi ha, això sí, una diferència entre Torra i els figurants de debò. Els de les pel·lícules solen cobrar entre 50 i 70 euros diaris per fer el seu paper i ell percep 402,5 euros diaris, incloses les vacances i les festes de precepte: 146.926 euros anuals per ni tan sols representar Catalunya quan toca.