Costa saber si el que està passant és producte del canvi climàtic o de la globalització. Per una banda, s´aventura que el Girona anirà a jugar la lliga espanyola a Miami i, per l´altra, contemplem com Manuel Valls es presenta a les eleccions municipals per Barcelona. L´arribada del paracaigudista francès ha somogut el tauler del parxís electoral. A França no el volen ni els seus i, ull viu, ha trobat a Catalunya una finestra d´oportunitat que vol convertir en una interessant zona de confort. Molta gent se´n riu i a ningú no li fa gràcia. D´entrada, inclús a Ciutadans, els que han alimentat la bèstia, en comencen a recelar i no envien cap dirigent important a la presentació. No es volen fer ombra entre ells. Valls ens ofereix la possibilitat de contemplar de primera mà com es crea un candidat de laboratori. De quina manera funciona el màrqueting i la propaganda a l´hora de fonamentar els trets bàsics d´un personatge exogen. Utilitza els tòpics Barça i amor a Catalunya. D´entrada, és un personatge que cal blanquejar, ja que prové del socialisme francès i, malgrat aquest origen, ha d´anar en contra de la idea de la república catalana. Un republicà exiliat que s´ha de convertir en un fervent monàrquic. Borbònic lleial. Es presenta com un moderat lliberal i en una plataforma en la qual tothom ha de ser ben rebut. Més enllà del papanatisme provincià dels que l´adoren pel fet de ser un francès d´origen català, no ofereix res de nou, a banda d´un possible glamur. Els tentacles de l´Hidra es comencen a veure en els diferents paisatges que ofereix la dreta a l´hora d´intentar conquerir el poder. Serà interessant contemplar els escalons i impostures que haurà de pujar per assolir l´èxit.