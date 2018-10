M´atreveixo a escriure aquest article, en base al pensament d´Alvin Toffler, quan diu: «Els analfabets del segle XXI no seran aquells que no sàpiguen llegir o escriure, sinó aquells que no siguin capaços d´aprendre, desaprendre i reaprendre» (Escriptor famós per les seves teories sobre el futur. Nova York 1928-2016).

Per aprendre tenim les institucions educatives, les organitzacions professionals, els costums, les tradicions, però totes elles ens poden tenallar en els principis que un dia varen acceptar i definir les institucions i organitzacions, assessorats pels –diguem-ne– mestres, doctors, sacerdots, gurus, de reconeguda autoritat per l´entitat que vetlla per l´ortodòxia del col·lectiu.

La fundació Factor Humà aquest setembre ha publicat una «unitat de coneixement» referida a «desaprendre», on diu textualment que «desaprendre és el procés de descartar marcs conceptuals, hàbits i pràctiques arrelades per fer lloc a nous aprenentatges i obrir-nos a canvis profunds».

Aprendre, desaprendre i reaprendre la història, és el que està fent en Joaquim Alenyà i Alum, blanenc, bon amic, jubilat com jo mateix, que m´ha fet participar de la seva noble i patriòtica inquietud de recuperar el bon nom i honor de dos il·lustres gironins, titllats de falsaris, en relació al Libre dels Feyts d´Armes de Catalunya.

Es tracta d´en Bernat Boades, nat a Salitja (abans de 1370) i rector de Blanes (1410-1444,), on fou enterrat, i Joan Roig i Jalpi (Blanes 1624 – Manresa 1691).

Mn. Bernat Boades fou un rector culte que llegar en testament tots els seus estalvis a una fundació perquè Blanes comptés amb un capellà més. La seva fama ve del fet que, fins al segle XX, al Libre dels Feyts d´Armes de Catalunya constava com l´autor.

De Roig i Jalpi, ens diu en Joaquim Alenyà: «La seva personalitat és molt desconeguda, llevat de portar el seu nom un cèntric carrer de Blanes i altres poblacions gironines. Certament, com se´ns recorda, no serà conegut com escriptor de cròniques històriques i de vides de sants i de geografia local, que efectivament va escriure en el segle XVII, ni per ser teòleg o pare provincial i definidor de la província del orde dels mínims de Catalunya, ni examinador sinodal dels bisbats de Barcelona i Girona, ni tampoc per ser cronista de sa majestat Carles II en el principat de Catalunya, sinó per haver estat declarat, a mitjans del segle XX pel senyor Miquel Coll i Alentorn, culpable de falsedat de Libre dels Feyts d´armes de Catalunya, crònica del segle XV escrita per Bernat Boades i que fou considerada en temps reculat pels il·lustrats com a cinquena crònica històrica de Catalunya».

Joaquim Alenyà intenta recuperar l´esperit del senyor Vicenç Coma i Soley, que en el numero 380 de la revista Recull (4-10-1930) defensava l´autenticitat de Bernat Boades en l´autoria del Libre dels Feyts d´armes.

Em permeto, modestament, fer una crida al Centre d´Estudis Selvatans perquè a través dels seus «Quaderns de la Selva», revisin i publiquin, si s´escau, els textos, o part d´ells, que amb paciència de sant, durant molts anys, en Joaquim Alenyà recull en tres toms, amb un total de més de 700 folis i més de 300 obres consultades. Ell mateix ha fet una reducció d´un centenar de folis. El títol d´aquest ingent treball es prou emblemàtic: «Tingué Roig i Jalpi un judici just? Revisió de les sentències condemnatòries de Miquel Coll i Alentorn i Martí de Riquer contra l´autoria del Libre dels Feyts d´Armes de Catalunya de Bernat Boades».

Els gironins en general, però els selvatans en particular, han de procurar sortir de la zona de confort intel·lectual i re-aprendre la història d´uns compatriotes que mereixen els nostre reconeixement. Fora bo també que el Bisbat de Girona, a través dels seus llicenciats en història, se sumés a l´estudi sobre la possibilitat de dignificar els dos il·lustres religiosos que bregaran per donar un sentit de fe i amor a la pàtria.

Tinc l´autorització per transcriure el correu electrònic i mòbil d´en Joaquim Alenyà i Alum, per si algú interessat en el tema vol posar-s´hi en contacte: jalenyaalum-@gmail.com, mòbil 696763819.