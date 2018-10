La sostenibilitat de les pensions

Fernando Guerrero Barrio Girona

Estic fart que polítics i economistes diguin que el sistema de pensions no és sostenible, i sempre parlen els polítics que menys haurien ja que ells cobren bones pagues vitalícies a més d´altres ingressos i privilegis, en la meva modesta opinió de jubilat (amb 42 anys cotitzats). Amb l´actual nombre de cotitzants n´hi ha prou per pagar les pensions, una altra cosa serà d´aquí a 20/30 anys, quan els treballadors d´avui es vulguin jubilar, ja que seran pocs els que puguin accedir a una pensió a causa de la precarietat laboral i els contractes escombraries, doncs a menor salari, menor aportació a la SS.

El 90% dels contractes són temporals de dies, setmanes o mesos, i en alguns casos de poques hores, per la qual cosa tot just cotitzen; a més, s´acomiada persones fixes per contractar de nou amb contractes temporals i sous més baixos. Aquest és un dels problemes; l´altre és la industrialització i robotització de les empreses, que cada vegada aporten menys al fons de la SS ja que els robots no cotitzen. La pensió és un dret del treballador que al llarg de la seva vida laboral ha ajudat que altres es jubilin. No seria just que ara ens retallin o no actualitzin la pensió amb l´IPC: si no hi ha diners, que els demanin als bancs a compte dels 60.000 milions que els van regalar.



Vuit mesos de campanya per conquerir Barcelona

Francesc Buixeda Cabré Santa Pau

L´ex-primer ministre de França, Miquel Valls, català de naixement, s´ha presentat per convertir-se en l´alcalde de Barcelona (segons diu), organitzant una llista oberta, per a les pròximes eleccions municipals, no lligada a cap formació política, tot i que Cs ha manifestat el seu suport. Aquest moviment ha aixecat una gran polseguera, fent moure tota la classe política, per organitzar-se i emprendre la precampanya per a les municipals del mes de maig de l´any que ve, convocant primàries per designar els candidats, tot i que estem a vuit mesos vista. S´ha obert un debat sobre la idoneïtat de Valls com alcalde de Barcelona, tot i que té un bagatge polític prou dilatat, comentant-se, entre d´altres qüestions, el seu desconeixement de la ciutat, que l´obligarà en tot cas, al llarg de la campanya, a trepitjar la ciutat, per fer-se càrrec de la situació i necessitats. Deixant de banda el debat i la polseguera que s´ha iniciat, potser aquesta novetat, que ningú l´esperava o no la desitjaven, s´ha produït i, en conseqüència, ha despertat la classe política catalana. Guanyi o no el Valls, de moment sí que ha provocat un moviment forçat a començar ja la campanya, que hem d´esperar prou llarga i accidentada però, això sí, que servirà per a la consolidació de la democràcia. El que hem de demanar i esperar és que aquesta campanya no tingui en el seu llarg recorregut incidents ni desqualificacions però, això sí, molta claredat i transparència per les diferents candidatures i especificació concreta dels seus programes. Així la ciutadania podrà valorar, amb suficient informació, la seva opció i aconseguir-se la millor alcaldia per a Barcelona.



Nens!!!

Miquel Mompió i Azemar Riudarenes

Sí, nens petits maleducats i malcriats. Això és la imatge que estant donant els líders de Cs, PP i PSOE: jo et faig la traveta i després te la faré jo. «Gratant i buscant relliscades de ministres i càrrecs» ho empantaneguen tot, parant el país econòmicament, políticament i judicialment i els desprestigien internacionalment. I els 46 milions que depenen de la seva actuació solament són unes fitxes d´un trencaclosques que es diu Espanya. Cada dia tenim menys poder d´adquisició, més impostos, augment energètic, la llum que ens enrampa, la sanitat que trontolla, les pensions que tenen mala peça al teler.

Mal futur. Deia el professor Niño Becerra que Espanya ha sigut i és un país pobre i vol anar de ric. Helicòpter per desplaçar el president del govern a 5.000 euros l´hora per anar de casament, un 18% de funcionaris públics la despesa dels quals hem de suportar. Senyors, això no s´aguanta.

El Sr. Puigdemont i el Sr. Junqueras també fan els seus numerets però ells han sigut alcaldes de poblacions importants i saben el pa que s´hi dona i tenen més experiència i treballen pel procés. Deixin tots plegats de ser nens, pensin i treballin pels 46 milions de persones que depenen del que fan i que cobren dels contribuents.