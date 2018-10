Esquerdes al Govern

El govern d´experts comença a esquerdar-se de forma accelerada. Tot just hem creuat el Rubicó dels cent primers dies i les esquerdes s´obren de forma abrupta: dos ministres dimitits i un tercer –Dolores Delgado– en situació molt compromesa; els creixents dubtes sobre la tesi doctoral del president; la innegable descoordinació de l´equip de govern amb algunes de les seves principals figures –Nadia Calviño i Pedro Duque– desaparegudes des del primer dia; les contínues improvisacions i canvis d´opinió sobre qüestions centrals; el més que qüestionable ús de martingales legals, forçant la llei al màxim fins desnaturalitzar-la, per intentar aprovar els pressupostos; la doble vara de mesurar amb què s´hipermoralitza interessadament la societat espanyola; la frivolitat del màrqueting massiu que evidencia una concepció de la política orientada purament cap al curt termini electoral; els anuncis i contraanuncis en temes d´impostos, etc. Són coses que succeeixen i que cal ser molt cecs per no veure.

Igual que caldria ser cecs per no adonar-se que el PP de Casado, amb el seu viratge cap a un conservadorisme més thatcherià i menys acomplexat en el vessant ideològic, no té encara prou múscul intel·lectual i titubeja després del xoc que va suposar la caiguda vertiginosa i inesperada de Rajoy. O comprovar que Ciutadans, el partit frontissa que aspira a deixar de ser-ho, necessita definir millor el seu pendent de creixement: a la dreta del centre, fagocitant les expectatives del PP, o a l´esquerra del centre, entre les classes urbanes que abans podien sentir apel·lades per un PSOE modern i reformista, ja inexistent.

Com també només una ceguesa voluntària o interessada pot impedir veure quin és el paper que representen Podem i els partits sobiranistes en la deslegitimació de les institucions democràtiques, pas previ a qualsevol intent de fractura constitucional. Si al PP de Rajoy se li podia atribuir l´absència d´un projecte polític que anés més enllà de la gestió quotidiana dels problemes –i ho seguim pagant–, el PSOE de Sánchez s´esvaeix després de l´audàcia inicial, corroït per la seva debilitat parlamentària, la naturalesa dels seus socis i una enorme vacuïtat. Un país no és un plató de televisió.

Sánchez pot optar per atrinxerar-se en el poder o convocar eleccions anticipades. Cap de les dues alternatives és ideal, ni tan sols saludable, encara que la primera sigui pitjor que la segona. L´esperança natural per a un horitzó de futur era una gran coalició, prou àmplia com per abordar les reformes imprescindibles que necessitava el país i que van molt més enllà dels ajustos econòmics imposats per Brussel·les. El desprestigi actual de la universitat, per exemple, no es soluciona amb mesures cosmètiques ni amb una partida pressupostària. La crisi territorial requereix un replantejament del model autonòmic després de l´experiència d´aquestes últimes dècades i a la llum de les solucions plantejades en altres països del nostre entorn. L´envelliment demogràfic i les seves conseqüències sobre l´Estat del benestar i la productivitat exigeixen modernitzar no només el sistema fiscal sinó també revisar el funcionament –i l´eficàcia– de les diferents prestacions socials.

Però aquesta esperança –una gran coalició el més àmplia i generosa possible– va passar a millor vida per mil i un motius, alguns més raonables que altres. El que queda, però, és una cosa molt pitjor: un camp obert per al cinisme d´uns i d´altres, que alimenta els pitjors instints de la classe política. No els del bé comú, sinó els propis de la més crua lògica del poder.