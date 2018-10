Els Estats Units i la pau al món

La lluita per la pau i el progrés és un objectiu pel qual tots els governants diuen treballar. Tanmateix, les contradiccions i antagonismes existents a nivell mundial semblen portar-nos per camins ben diferents. Conflictes entre diferents potències, entre països rics i pobres, conflictes socials, nacionals o religiosos, més o menys greus, a l´interior de molts estats, són sovint notícia de primera plana als mitjans de comunicació. En altres temps, bona part d´aquests conflictes, directament o de manera indirecta, podien estar relacionats amb la política de blocs, amb una forta polarització a l´entorn dels Estats Units d´Amèrica (EUA) i de la Unió Soviètica (URSS). Avui, molts anys després del final de la guerra freda i de la dissolució de l´URSS, l´equilibri mundial segueix altres paràmetres, però els EUA continuen sent més que mai la potència hegemònica, amb el suport bàsicament dels seus fidels socis de l´Organització del Tractat de l´Atlàntic Nord (OTAN), i amb tan sols Rússia i Xina com a potències independents.

Els Estats Units estan especialment obsessionats en mantenir arreu del món règims fidels als seus interessos, encara que això impliqui passar per damunt de milers de morts, ja siguin iraquians, afganesos o de qualsevol nacionalitat. Si abans l´excusa era el creixent «perill soviètic», ara és «l´enemic islàmic» i l´anomenat terrorisme internacional. Qualsevol país no aliat pot ser acusat de tenir armes de destrucció massiva, d´intentar construir armament nuclear, de no respectar els drets humans, mentre les nombroses dictadures i règims autoritaris fidels als EUA són recolzats sense gairebé cap objecció.

Els Estats Units són un país preparat per a la guerra permanent, amb un descomunal potencial armamentístic. Si parlem d´armes atòmiques, hem de recordar els més de 4.000 caps nuclears disponibles, amb un abast de més de 12.000 km, per a ser llençats en qualsevol moment mitjançant els míssils intercontinentals terrestres com els Minuteman, els míssils a bord dels submarins com els Trident, o els bombarders estratègics com els B-52. Són a punt per a demostrar la seva absoluta superioritat sobre qualsevol enemic potencial, inclosa Rússia, Xina, Iran o qualsevol altra potència, nuclear o no nuclear. Un potencial atòmic que, desgraciadament, ja ha estat utilitzat alguna vegada, com recorden tristament cada any al Japó. Si volem parlem d´armes convencionals, des de llançacoets, míssils de curt o mitjà abast, vehicles blindats, carros de combat, helicòpters, aeronaus, creuers, destructors, fragates o portaavions, necessitaríem diversos articles com aquest.

Els dirigents nord-americans parlen contínuament d´acabar amb les armes de destrucció massiva, però mai fins ara han mostrat cap mena de penediment pels centenars de milers de víctimes, homes, dones i nens, que les seves armes de destrucció massiva, en especial químiques, bacteriològiques i nuclears, han provocat en els últims 75 anys. Com a Hiroshima i Nagasaki el mes d´agost de 1945, ocasionant una de les pitjors matances contra la població civil de la història de la humanitat. Com a Vietnam entre 1964 i 1973, on al napalm, potent explosiu compost per gasolina i sabons d´alumini, s´hi afegia poliestirè i fòsfor blanc, que cremava vives les seves víctimes fins i tot sota l´aigua. Com a l´Iraq després de la guerra del Golf, on l´ús d´explosius amb urani empobrit va causar milers de morts i va provocar greus malalties durant molts anys. Tan sols en les darreres tres dècades, més d´una dotzena de conflictes bèl·lics han estat propiciats per Washington. Parlar de pau i promoure la guerra a cada racó del món on pugui sortir una veu dissident contra els EUA i la seva suposada «llibertat de comerç» no deixa de ser una absoluta hipocresia.

També és molt fàcil omplir-se la boca de drets humans quan es tenen prop de 3.000 persones esperant la seva execució al corredor de la mort, quan es rebutja la Cort Penal Internacional per tal que no pugui actuar contra possibles criminals de guerra de nacionalitat nord-americana. És fàcil parlar de la reconstrucció d´Afganistan, Iraq o altres països com si es tractés d´una acció altruista, quan les grans corporacions de la indústria militar o petroliera més lligades a la Casa Blanca i el Pentàgon es freguen les mans pensant en els multimilionaris beneficis que n´esperen obtenir, amb una absoluta impunitat contra possibles transgressions de les lleis del país i de la legislació internacional. És evident que la gran majoria dels ciutadans nord-americans no en són responsables, però cada dia està més clar que Donald Trump, com bona part dels seus antecessors, ens vol imposar un ordre internacional on la democràcia, la justícia social o la solidaritat, poden acabar passant definitivament a la història.