Els pilots i Ryanair

El 6 de setembre, el Jutjat Social número 1 de Tenerife va dictar una important sentència, estimant la demanda presentada per un pilot, i va declarar que mantenia relació laboral amb Ryanair des del moment que va iniciar la prestació de serveis el 15 de juny de 2009, tot i quan formalment hagués estat contractat per una altra empresa, en una bona demostració d´enginyeria jurídica per evitar, tal és la meva apreciació, l´existència de relació contractual laboral assalariada entre el pilot i la companyia aèria, amb condemna solidària a l´empresa formal (Brookfield Aviation International) i la real (Ryanair) a l´abonament de determinades quantitats no pagades al treballador per la prestació dels seus serveis durant els dos últims mesos de la seva activitat.

Casualitat o no, i jo diria que més aviat molt poca casualitat, atesa la conflictivitat social existent a l´empresa aèria des de fa molts mesos i que ha portat a la convocatòria d´una vaga d´àmbit europeu el divendres 28 de setembre, amb declaracions sindicals que posen de manifest la tensió existent en la seva lluita perquè s´apliquin les normes nacionals de cada Estat i no únicament i exclusivament la irlandesa, per ser el país en el qual té el seu domicili social Ryanair, els representants de la Comissió Europea criticaven Ryanair per no aplicar les lleis nacionals, afirmant la comissària de transports, Violeta Bulc, que «hi ha unes regles i aquestes són molt clares», i la comissària d´Ocupació i Assumptes Socials, Marianne Thyssen, sens dubte ben coneixedora de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que «el lloc on el treballador s´aixeca i torna per anar a dormir sense que l´ocupador hagi de cobrir les seves despeses és el que determina on s´aplica la llei».

Consta en la sentència que el demandant al·legava que BAI únicament abonava la seva nòmina i que la seva activitat es duia a terme «a la cabina i amb mitjans materials de l´empresa Ryanair, i seguint les ordres i instruccions del personal d´aquesta empresa», considerant que estava sent objecte d´una cessió il·legal i demanant el reconeixement de la seva condició de personal laboral de Ryanair des del mateix moment que es va subscriure el contracte de prestació de serveis entre les dues companyies esmentades. Dels fets provats de la sentència interessa destacar al meu parer que el pilot demandant era soci de Fraynlie LTD, amb un 33% de les seves participacions, estant domiciliada la companyia a Irlanda, i que per mitjà d´ella es va subscriure contracte de prestació de serveis amb BAI per dur a terme la seva activitat en un avió Boeing 737 - 800, propietat de Ryanair, sent els termes i condicions del contracte transcrits en el fet provat segon, de les quals destaco que la programació del treball es realitzaria «d´acord amb la part A del manual d´operacions del beneficiari de l´assegurança» (que era Ryanair), que l´empresa de serveis (BAI) havia d´assegurar que el representant operava «d´acord amb els manuals i directrius d´operacions del beneficiari» i que el representant (és a dir, el pilot) havia de «vestir amb uniforme complet i portar identificació vàlida».

Més important encara em sembla la referència continguda en el fet provat tercer al fet que la subscripció del «contracte de prestació de serveis» entre el pilot, a través de l´empresa en què participava accionarialment, i BAI era requisit previ justament que «l´actor constituís una societat limitada a Irlanda a través d´una de les empreses de serveis comptables aprovades per Brookfield».

Seguim amb els fets provats i passem ara a comprovar on i com es desenvolupava la prestació de serveis del pilot, que inicialment era a Madrid, passant des del 15 de febrer de 2011 a prestar-los a l´aeroport Reina Sofia de Tenerife Sud com a capità de base, percebent a més del seu salari una «prima anual per acompliment» en quantia a determinar per «director de vols i operacions de terra de Ryanair», sent aquest mateix director el que nomenava el capità de base de l´aeroport. En la seva condició de capità de base per a Ryanair, el demandant acudia a les reunions convocades per Aena. Pel que fa a altres característiques i condicions de la prestació laboral, el pilot disposava d´una targeta de tripulant i una altra targeta identificativa, ambdues de la companyia aèria; des que va iniciar la prestació dels seus serveis a Tenerife Sud, iniciava els seus serveis en aquesta base i els finalitzava també en ella el mateix dia, i disposava, juntament amb la resta de la tripulació, d´una sala de descans a l´aeroport.

Pel que fa a les regles i termes en què es desenvolupava la seva activitat, el fet provat quinzè explica que l´estructura i organització dels vols es realitzava des d´Irlanda per la companyia aèria «i es comunica a l´actor per programació interna» que totes les instruccions, lliurament de manual d´operacions del capità de base, «són emesos i lliurats per Ryanair», que la companyia aèria s´encarregava «d´acreditar la professionalitat dels pilots i efectua les simulacions de vols» i que l´actor, tot i que era capità de base, no disposava de facultat disciplinària respecte dels restants pilots que prestaven serveis, disposant Ryanair d´aquesta facultat en exclusiva.

La jutjadora arriba a la conclusió de la competència dels jutjats i tribunals espanyols, en tant que la prestació de serveis s´ha d´entendre efectuada al lloc on radica la base, és a dir, Tenerife Sud, sent aquesta una «seu d´interessos efectius» en territori espanyol, i acudint a més a l´art. 155.3 de la Llei d´Enjudiciament Civil arriba a la conclusió que es pot considerar com a domicili el lloc on es desenvolupa l´activitat laboral o professional no ocasional, «com era el cas de la companyia Ryanair a l´aeroport de Tenerife».

Per a la jutjadora, dels fets provats queda degudament acreditada l´existència d´una relació contractual laboral assalariada entre el pilot i Ryanair, havent existit una cessió il·legal per part de BAI a Ryanair, amb les conseqüències que això ha de tenir amb vistes a la responsabilitat solidària d´ambdues per a l´abonament dels salaris deixats de percebre els dos últims mesos en què el demandant va prestar els seus serveis.

Concloc. Ryanair va anunciar immediatament després de conèixer la sentència que els seus serveis jurídics presentarien recurs de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia canari. Serà interessant conèixer com intentarà desvirtuar les argumentacions de la sentència d´instància i quin serà el parer del TSJ. Però d´això, si és el cas, tocarà escriure més endavant.