TREBALLADORS AMB PROBLEMES

Sembla que l´economia dels grans números i potents empreses està funcionant com si no hi hagués hagut la crisi que a tots ens ha perjudicat. Els bancs continuen comptant els seus beneficis a milions, i les grans empreses, incloses les que presten serveis indispensables per a la ciutadania, com ara la llum, el gas i l´aigua o la telefonia, competeixen per veure quina és la que obté beneficis més sucosos. I a aquesta nova festa s´uneixen novament moviments immobiliaris i especulatius que encareixen els habitatges i els lloguers, deixant un panorama preocupant, des de l´òptica social.

Mentrestant, en l´àmbit de les relacions laborals constatem l´increment de la precarietat i la pèrdua sistemàtica de possibilitats per viure dignament del treball. La contractació temporal continua essent excessiva, les subcontractes i la cessió de treballadors perjudiquen molt els drets laborals, etc. Cal sumar a aquestes circumstàncies la por a reclamar, el temor a ser represaliat o acomiadat, la manca de solidaritat entre companys de feina, l´acceptació de condicions il·legals per poder seguir cobrant alguna cosa... I a tot això també hi contribueix el funcionament anormal i lent de la justícia, la ineficiència de la inspecció de treball i la prepotència dels que sense ètica es burlen de la legalitat.

Veieu, sinó, un cas concret. Un treballador, conductor d´autobusos, és contractat «per circumstàncies de la producció», amb el neguit de no saber si el seu contracte durarà un mes o passarà de l´any. Finalitzat el primer mes, se li abona, per transferència, un salari que no es correspon amb el full salarial que l´empresari vol que signi el treballador. Aquest li fa veure a l´empresari que el que li ha abonat per banc no és correcte, doncs falten 200 euros. La resposta és antològica: jo ho faig així, perquè si no, no em surten els números. Si no estàs conforme, te´n vas.

Una treballadora finalitza la temporada a la nostra Costa Brava. No se li havia donat mai cap full de salari. Quan va per cobrar la liquidació se li diu que ja la té cobrada i li mostren un paper signat per ella, que sembla que se li va fer signar en començar a treballar. I a més comprova que tot i haver treballat jornades superiors a 8 hores diàries, només havia estat assegurada per mitja jornada.

Cal rearmar èticament les persones i la societat. Cal lluitar contra el frau i les condicions indecents que sovint s´imposen als treballadors, cal posar l´economia al servei de les persones i no les persones al servei de l´economia. I a això hauria de contribuir un funcionament exemplar i eficient dels tribunals i una major implicació i treball dels organismes que tenen per funció la vigilància del compliment de les normes laborals. Els treballadors han de perdre la por a denunciar irregularitats inadmissibles i, per altra banda, cal prendre consciència col·lectiva que tots hauríem de contribuir, amb responsabilitat i solidaritat, a fer una societat més justa i respectuosa. Els problemes no ens han de fer por, el que ens ha de preocupar és la inacció, la indiferència i la insolidaritat, ja que això facilita i incrementa el cultiu de la injustícia i l´augment dels problemes, especialment en el camp dels treballadors.