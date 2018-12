Els presos polítics: una visió ben diferent

JOSEP MARIA BOSCH girona

No, no vull pas discutir si són «presos polítics» o «polítics presos», està ben clar el que són, de la mateixa manera que ens podríem referir als «llarenas», «marchenas» i «lamelas» com a jutges polítics: en els dos casos, està clar que la ideologia política decideix per damunt de qualsevol altra consideració.

Avui us proposo un «viatge» de ciència-ficció: suposem (ja sé que és impossible, però suposem-ho) que persones com Arrimadas, Rivera, Carrizosa, Albiol, Casado, Camacho, García Egea, etc. estessin a la presó per haver lluitat per Catalunya o per Espanya, segons els casos.

Oi que persones com Tardà, Puigdemont, Turull, Rull, Forcadell, Romeva, Rufián, Artadi, Junqueras, etc. anirien a veure'ls a la presó per donar-los ànims? Oi que, mai de la vida, es queixarien que se'ls donés un tracte més humà que el «normal» d'una presó? Oi que, ni en el pitjor dels somnis serien capaços de noliejar un autobús per anar «per les Espanyes» per demanar que, de cap manera, se'ls indultés? Oi que no s'atrevirien –en aquest autobús– de dibuixar els presos com immensament feliços? Oi que, de cap manera, es riurien que uns companys de Parlament o de Congrés estessin presos?

Les addiccions d'avui

Judit Turont Brugué Palafrugell

Ja pots saber quant temps passes a l'Instagram (i controlar-ho). Així es titulava un article aparegut recentment. L'article en qüestió també podria haver-se presentat de la següent manera: ja pots saber si el temps que passes a l'app frega l'addicció, la sorteja o la sobrepassa. Al meu semblar, la nova eina no és gens innocent, sinó que posa en relleu un problema del qual desconeixem realment l'abast: la creixent addicció a les xarxes socials i, més concretament, a Instagram, que a través d'un format molt ben elaborat ha sabut imposar-se a grans plataformes tals com Facebook i Snapchat. El cas és que aquest format tan atractiu que barreja rapidesa i dinamisme engendra en ell mateix un principi addictiu. Qui no ha passat hores consumint fotografies i fotografies d'altres usuaris i fins i tot de nosaltres mateixos? De manera que presentar aquesta nova eina no és més que una forma molt subtil i discreta de conscienciar-nos sobre el «risc» que comporta el format Instagram.



Mercadeig insultant a les eleccions andaluses

JOAN JANOHER I SADURNÍ FORALLAC

El mercadeig és evident en la forma com els poders de la nova generació de polítics actuen sense cap consideració en el mercat de vots i amb els seus electors. No arribo a comprendre com Casado, del PP, Rivera, de Ciutadans, com Abascal, de VOX, facin dels seus programes electorals un descrèdit infame contra Catalunya. Això és inadmissible en un país que divulga ser democràtic, perquè ells freguen la línia vermella del feixisme més radical, argumentant en tot moment insults com improperis contra les nostres institucions. Jo crec que la lluita per respectar els poders comença per un mateix, cosa que amb els esmentats no es produeix.

Tot plegat compta amb el consentiment dels poders fàctics que són permissius amb tots els problemes existents, amb una dialèctica ofensiva i desmesurada, del tot inacceptable, en els seus continguts. El sistema ve amagant fets que passen en les manifestacions que aquests partits organitzen sota l'empara de l'emblema espanyol. No hi tinc res en contra, sempre que se'ns respecti també a nosaltres, les nostres manifestacions pacífiques. Com a poble, exigim respecte, i que no se'ns assenyali de coses i fets inexistents, per part de grups infiltrats que actuen per emmascarar la realitat del que sempre hem demostrat ser:?demòcrates.