La construcció mental

El neurocientífic Jordi Camí, president de la Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer, diu en una entrevista a La Vanguardia que la realitat és una construcció mental. També diu que és d'esquerres i que no té la pulsió religiosa.

No és exacte que l'esquerra no tingui la pulsió religiosa. La té. Però vol substituir Déu en la pretensió que llavors podrà canviar la realitat. El socialisme no és un sistema polític o econòmic. És una Bíblia, és un Credo. Amb la seva simbologia, la seva idolatria, la seva evidència de coses que no ha vist mai. La Internacional és un Pange Lingua. El seu idealisme és canviar la realitat, el seu fracàs, no poder-la canviar perquè no entén l'ànima, i la nostra tragèdia, la misèria i la mort que causa mentre dura cada intent.

La ciència sense Déu – Ratzinger ho diu– condueix a Auschwitz. El socialisme de Hitler i el comunisme d' Stalin foren l'últim extrem d'horror que acabes coneixent quan creus que la realitat és una construcció mental, quan vols substituir Déu forçant la maquinària científica, que resol una part del món però no explica la seva transcendència. Quan la vida no és sagrada, els laboratoris del doctor Mengele comencen a potinejar l'espant.

L'esquerra ve de totes les derrotes. Tots els seus paradigmes s'han enfonsat. A Catalunya, els líders d'esquerres que han estat capaços de governar amb audàcia han estat més de dreta que Convergència: Pasqual Maragall i Jordi Hereu a Barcelona, Joaquim Nadal a Girona o Antoni Siurana i Àngel Ros a Lleida són els exemples més clars. A Espanya, Felipe González ha estat el president més liberal que hem tingut des de la recuperació de la democràcia.

I tot i aquestes derrotes clamoroses, i que només se n'ha sortit quan ens han fet cas, encara l'esquerra gosa donar-nos lliçons i fer-ho des d'una superioritat moral que, al llarg de la Història, tanta gana i tants cadàvers han desmentit; i que en el temps més recent, tanta incompetència, crisi, tirania i crueltat han comportat: des de Cuba fins a Venezuela, passant per Pyongyang; i més ençà, les destrosses de socialistes i Podem, des dels subsidis que generen mediocritat als nens que tenen vulva i les nenes que tenen penis: quin festival!

El doctor Jordi Camí, quan diu que la realitat és una construcció mental, per molt que ho vesteixi de xerrameca científica, el que vol és vendre't la seva homeopatia de farsant firaire. Gat per llebre espectral. Vella carraca col·lectivista contra les divisions del Papa que Stalin no reconeixia: amb l'esquerra som sempre allà on érem. La seva pulsió és d'arrel religiosa però massa mesquina i allunyada de l'amor per poder tocar, ni que només fos amb la punta dels dits, la cara de Déu.

La realitat existeix, com la veritat. I n'hi ha només una. Encabat hi ha moltes mentides i he vist que, quan les coses busquen el seu fons, troben el seu buit. El president d'una fundació contra l'Alzheimer hauria d'haver-se adonat que si quan perdem la memòria i la raó encara som persones, i així mereixem ser tractades, no és perquè el socialisme ens faci a tots iguals, ni perquè una ONG ens ho pagui, ni perquè ho digui la declaració dels drets humans, sinó perquè la vida és sagrada, perquè els fills tenen cura dels pares i perquè caritat –encara que l'esquerra es mori de ràbia quan l'hi recordem– vol dir amor.