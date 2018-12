Un altre hivern a les fosques

El que passa als veïns de Girona Est que paguen les seves factures i malgrat això pateixen talls elèctrics per culpa del frau que cometen altres és un escàndol. Famílies que sopen il·luminant-se amb el mòbil, criatures i gent gran amb jaqueta i bufanda a dins de casa i el que és més greu: persones que depenen d'un respirador i per a qui els talls elèctrics representen una amenaça per a la salut. Una situació que fa anys que es repeteix i davant la qual, malgrat les queixes dels veïns i els esforços de l'Ajuntament, Endesa, que és qui té la paella pel mànec, fa massa temps que fa la vista grossa. És cert que el frau elèctric existeix, i que està molt bé perseguir els que el cometen. Però què passa amb els ciutadans honrats que paguen la factura i tot i això es queden sense llum? Ja no és només quedar-se sense subministrament a ple hivern, és que l'empresa ni tan sols es planteja indemnitzar-los perquè considera que els talls no es produeixen per un mal servei d'Endesa. Tampoc es planteja millorar les instal·lacions fins que no es redueixi el frau a la zona. I ara, presenten un pla pilot per detectar millor els fraus i seguir regularitzant comptadors. Sembla que estan més preocupats per no perdre-hi diners que no pas pels drets dels seus clients. Fins que passi una desgràcia, és clar. I llavors, tots a córrer.