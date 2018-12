Els metges i el temps

Els metges han anat a la vaga per posar de manifest que allò que tots teníem al cap com a exemple d'un model sanitari d'alta qualitat ha començat a donar símptomes de clara degradació i no només per les millores que reclamen en la ràtio temps-pacient, sinó també per la manca de recursos i de manteniment de les infraestructures sanitàries. De fet, ells ho pateixen però nosaltres ho percebem i no cal que ens presentin estudis ni estadístiques per saber que les coses han empitjorat, essencialment, perquè qui té la responsabilitat de considerar la sanitat un element clau del nivell de qualitat de vida d'un país no ho veu ben bé així, i els recursos econòmics no són els que haurien de ser.

Però a propòsit d'aquesta manca de temps per atendre pacients o, dit d'una altra manera, del nombre de pacients que no reben l'atenció en el temps necessari, potser caldria afegir una altra reivindicació que no he vist a cap llista de demandes dels professionals de la salut. Ara que demanen temps, també haurien de demanar un curset de gestió del temps, perquè ells no ho saben, però nosaltres com a pacients sí sabem què significa estar dues hores esperant a la cua d'una consulta, com si el nostre temps personal no tingués cap mena de valor.

Ara que s'ha posat de moda que després d'una intervenció t'ensenyin el que hauria costat si l'haguéssim hagut de pagar trinco-trinco i no amb els impostos vitalicis, els pacients hauríem d'ensenyar a alguns metges el preu del nostre temps, perquè no em sembla ni lícit ni respectable que un senyor o una senyora que visiten cada dia no sàpiguen quan temps de mitjana tardaran per pacient, i una cosa són cinc o deu minuts de decalatge i l'altra, molt diferent, estar-se hores escalfant una cadira perquè hi ha qui ha aconseguit acabar una carrera però no sap mirar el seu rellotge adequadament. Nosaltres també hauríem de fer vagar pel temps perdut a les consultes, perquè si per als metges és important, per a nosaltres és essencial.