Els ulls de Marley

En un dinar, tenia al meu costat una dona trista, filla de Trinitat i Tobago, negra, directora d'un prestigiós laboratori de París. Estava amoïnada pel seu fill, que es passava tot el dia tancat a l'habitació escoltant Bob Marley. Em va ensenyar una foto del noi, un jove que feia patxoca, alt i prim, amb rastes naturals i vestit de blanc impecable, els pantalons, l'armilla, l'americana i amb una camisa negra per destacar la corbata, també blanca. Amb la foto als dits, vaig repetir un vers d'una cançó de Bob Marley: «Fins que el color de la pell no tingui la mateixa importància que el color dels ulls, hi haurà guerra». Aquella bona dona es va emocionar perquè de cop va entendre el drama del seu fill. L'endemà, abans de tornar a París, va deixar un sobre al meu nom, amb diners i una nota: «Per si et falta cap disc de Bob Marley».

He reviscut aquella escena veient els moviments dels que a Girona es fan dir antiracistes. Fa l'efecte que no saben què és el racisme i acaben fent més mal que bé, si no és que defensen obscurs interessos. Fa uns dies es manifestaven per boicotejar la feina dels Mossos. Si la descripció dels malfactors és que tots tenen el cap tenyit de groc, els Mossos identificaran fins i tot els que només volien assemblar-se a l' Elton John. És la seva feina. I si, com ara és el cas, hi ha tot de mainada marroquina pels carrers, cal aplicar les lleis per a menors vigents a tot Europa, agradi o no agradi als boicotejadors. El racista és qui intenta que s'apliquin lleis diferents segons l'origen del delinqüent.

Aquestes associacions van canviar de discurs després que un marroquí apunyalés una treballadora dels serveis socials de Salt. Llavors van demanar més protecció. Als Mossos. I més recursos. Els serveis socials que depenen de l'Ajuntament de Girona gasten 600.000 ? l'any en calefacció. Sis-cents mil. Només que anessin a la feina una mica abrigats i amb una mica de vergonya, tindrien una milionada en recursos. Demanar que s'adonin de quin tipus de societat estan creant potser és ser massa exigent.

L'acollida està col·lapsada i on cal actuar és als països d'origen on no fan la feina que pertoca. I cal vigilar qui acollim perquè els nivells de delinqüència a tot Girona són insuportables. Després ens diuen que la culpa és del capitalisme, la societat i la falta de recursos, mai del delinqüent. I hem de viure amb por perquè no ens prenguin el que tenim, amb violència o sense. Si no entenem tots plegats en Bob Marley, hi haurà guerra.