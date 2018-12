Malbaratament d'aliments

Mª Àngels Pagès ventalló

És gratificant tenir notícies de persones que no es queden de braços plegats davant una incongruència com aquesta. Segons dades de l'ONU, un terç dels aliments produïts a escala mundial no arriben mai a ser consumits –només a Catalunya 500.000 tones d'aliments malbaratats a l'any–. Cal recordar que al món hi ha 800 milions de persones que passen gana. Això no ens pot deixar indiferents.

Moltes iniciatives sorgeixen arreu per pal·liar-ho. En aquesta ocasió es va portar a terme dissabte passat a la Rambla de Poblenou. La Plataforma Aprofitem els Aliments va organitzar: «La Jornada Zero Food Waste. Un dinar popular gratuït per a 1.000 persones. ­L'àpat estava basat en el reaprofitament alimentari, es varen utilitzar productes recuperats que havien quedat fora del circuit comercial però que continuaven sent de qualitat.

Un repte gastronòmic ben difícil que es va poder realitzar gràcies a la col·laboració de molts voluntaris, sobretot de persones destacades en el camp de la gastronomia. Ells poden servir d'altaveus per revalorar la cuina tradicional que és plena de receptes exquisides d'aprofitament que s'han transmès de generació en generació.

La Plataforma Aprofitem els Aliments el que pretén amb les seves actuacions es crear consciència entre la població per tal d'arribar a la sostenibilitat alimentària i el residu zero. Reduir el malbaratament d'aliments és una problemàtica que afecta tothom, aconseguir-ho depèn molt de la nostra responsabilitat col·lectiva.



Llums de Nadal

Meritxell Pons i Torroella girona

Som el 24N el matí. Fins aquí tot normal. Arribem a la tarda, ja és fosc. Baixo al carrer i sorpresa: els llums de Nadal encesos. Faig un mig somriure. El meu pensament: com que és blackfriday ho podem deixar passar.

Arribem a dilluns. Matí normal. Tarda, sorpresa: llums enceses, què passa? Per què? Com és això?

Del 24N fins el 7 de Gener cada dia hi haurà les llums enceses? oh! De veritat?

El meu desig per a l'any 2019: si es torna a repetir almenys que hi hagi una consulta per poder votar si els ciutadants/es de Girona volem les llums tan aviat. I que aquesta despesa de llum es recompensi amb recursos socials per a tota la ciutadania.



«És l'economia, imbècils!»

Emili Sagrera Busquets Girona

Ara resulta que ens adonem que hi ha descontentament a la societat: metges, bombers, estudiants, professors, etc. Totes aquestes protestes tenen sentit. Algunes més que altres. És impossible que els metges de família puguin continuar treballant així. També els bombers. Hi ha pagues endarrerides, sous congelats. De les taxes universitàries, n'hauríem de parlar molt. Però sigui com sigui, hi ha protestes i n'hi haurà moltes més. En aquests últims anys ens hem oblidat completament de l'economia. Com va dir Bill Clinton públicament a George Bush pare durant la campanya electoral de 1993, «És l'economia, imbècil!», alertant que el problema de fons en aquells moments als EUA era l'economia. Ara també ho és aquí... i quasi ningú en parla! Doncs caldrà recordar aquesta frase als nostres polítics: «És l'economia, imbècils!»



Saber llegir,

saber pair

Miquel Mompió i Azemar riudarenes

Un prohom de la vida, social i cultural de Girona em deia fa anys: El nostre país, per créixer democràticament necessita mol­tes biblioteques i molta cultura.

Els espectacles que ens regalen dia a dia els nostres parlamentaris nacionals, autonòmics, comarcals i locals han fet caure el nivell més baix . Els nostres parlaments i institucions; i els pares de la pàtria han apujat el seu nivell de protagonisme mediàtic però amb poca credibilitat, han llegit, han estudiat carreres, han fet màsters o els hi han regalat, però no ho han paït.

On és el respecte per l'altre? On és l'educació? On és l'ètica? I si m'ho deixeu dir, a on és la caritat cristiana? Diuen que els pobles tenen els governants que es mereixen i sol ser cert i em pregunto: Estem nosaltres preparats per exercir el vot? Quina pena l'espectacle que veiem cada dia, mentiders, hipòcrites, lladres, corruptes que són les paraules que hauríem d'emplear i no colpistes i feixistes.

El 3 d'octubre el rei Felip va voler donar un cop d'autoritat desafortunat per mi, que doni ara un cop de taula, reuneixi tots els caps de partit i que els posi a rotllo perquè això se'n va en orris i el primer que caurà serà la seva cadira.

El Sr. Borrell ni lleixiu per desinfectar, ni fem fems, ni serradures avui vostè és el Ministre que representa Espanya al món, vostè té edat i experiència, el Sr Rufián és més jove i voluptuós sàpiga lluir el senyoriu d'un ministre d'afers exteriors i no emboliqui encara més la troca, que el Sr. President entre vostès i els altres li posen pals a les rodes i el rei Felip un cop més és mut.

Estem en campanya electoral a Andalusia, quina poca fe tenen els partits; PSOE, Cs i PP que la campanya no parlin d'ERES, PERS i demés disbauxes i els seus arguments només siguin Catalu­nya, han llegit i no han paït.